México se apuntala con compromiso profundo contra crimen trasnacional, afirma Dolores Padierna

CDMX — Con el reconocimiento de Estados Unidos hacia la política de México en el combate al crimen trasnacional, el país se apuntala en un escenario de compromiso profundo en garantizar la seguridad en la región, y no es elogio, sino validación externa, inédita y muy significativa, afirmó la diputada morenista Dolores Padierna.

La vicecoordinadora de Organización Legislativa de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados celebró las palabras del secretario de Estado norteamericano, Marcos Rubio, quien destacó la cooperación activa entre ambos países. Por ellos, Padierna Luna refrendó que existen prioridades binacionales claras en materia de seguridad, migración y comercio, y el reconocimiento del funcionario estadunidense, dijo, cobra especial relevancia en un contexto de constante presión política desde Washington.

“Este reconocimiento fortalece la posición negociadora de México y transforma el discurso unilateral de reclamo en uno de colaboración basada en resultados verificables”, expresó la diputada.

Dolores Padierna Luna destacó el reconocimiento internacional que ha recibido la política de seguridad del Gobierno de México, luego de que el secretario de Estado afirmara públicamente que nuestro país está haciendo hoy más que nunca en su historia para combatir al crimen organizado transnacional.

Subrayó que este pronunciamiento no se trata de un elogio diplomático ordinario, sino de una validación externa, inédita y significativa de la estrategia de seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, basada en la cooperación, la responsabilidad compartida y el respeto a la soberanía nacional.

“El reconocimiento de Estados Unidos confirma que México avanza con una política de seguridad seria, visible y efectiva, que ha dado resultados concretos, particularmente en el combate al fentanilo y al narcotráfico”, afirmó la legisladora.

Asimismo, consideró que el hecho de que se reconozcan los retos pendientes no debilita el respaldo internacional, sino que lo hace más creíble y apunta a la necesidad de profundizar las reformas institucionales, consolidando una cooperación binacional sólida, responsable y de largo plazo.

“México avanza con una política de seguridad firme, soberana y reconocida a nivel internacional, que demuestra que el camino de la coordinación, la inteligencia y la justicia social es el correcto”.