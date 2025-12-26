Secretaría de la niñez refrenda su “intransigente” condena por explotación sexual infantil tras caída de operador de Lav Tahor en Chiapas

CDMX — Ninguna práctica que vulnere a menores de edad será tolerada en México, y desde la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) se refrendó “su intransigente” condena a actividades delictivas como la trata de personas, esto luego de la detención de un presunto integrante Lev Tahor, secta judía ultraortodoxa.

Lorena Villavicencio, secretaria ejecutiva de Sipinna, advirtió que no serán tolerados “usos y costumbres” que impliquen matrimonio forzados con menores de edad.

“Ninguna creencia, práctica cultural o religiosa, incluso justificaciones de usos o costumbres estarán por encima del interés superior”, refrendó la dependencia federal en un comunicado.

Señaló que la detención en Chiapas de un presunto integrante de la agrupación Lev Tahor, acusado de delincuencia organizada con la finalidad de cometer trata de personas, refleja la importancia de la actuación coordinada de las instituciones del Estado mexicano para investigar, perseguir y sancionar conductas que atentan contra la dignidad, libertad y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

“Sipinna manifiesta su intransigente condena a cualquier forma de violencia, explotación y vulneración de derechos en contra de niñas, niños y adolescentes, en específico a prácticas como la trata de personas niñas, niñas y adolescente con fines de matrimonios forzados, que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y delitos de alto impacto. Desde SIPINNA reiteramos que no serán justificados actos que impliquen coerción, sometimiento, violencia sexual, matrimonios forzados o cualquier forma de explotación infantil”.

Villavicencio Ayala destacó el trabajo de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las instancias que integran el gabinete de seguridad, pero dejó en claro que no cesarán en insistir en la necesidad de garantizar la protección integral de las víctimas, el acceso a la justicia, la restitución de derechos y la aplicación de medidas de reparación integral.

Sippinna llamó a fortalecer la prevención, detección temprana y atención de la trata de personas, particularmente cuando afecta a niñas, niños y adolescentes, así como de impulsar políticas públicas y mecanismos de coordinación interinstitucional que erradiquen estas prácticas y aseguren entornos seguros, libres de violencia y explotación.

El pasado domingo, autoridades de rescataron a 17 menores que estaban bajo el yugo de la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor.

Las prestigiadas agencias de noticias, la francesan AFP y la española EFE referirieron que los menores procedían de Guatemala, Estados Unidos y Canadá.

Y la organización “buscaba un país” que fuera “laxo” en restricciones para sus actividades.