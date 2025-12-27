Cae colaborador de García Luna que desvió recursos de reclusorios

Detenido Jesús "N". (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Jesús Alberto Caballero Tardaguila, excolaborador del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien presuntamente participó en la celebración de contratos y simulación de operaciones con recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social (Centros Penitenciarios Federales), a fin de canalizar dichos recursos ilícitos a empresas controladas por el ex titular de la SSP.

A Jesús “N” se le señala de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), entre 2013 y 2015, Jesús “N” simuló contratos de adquisición de servicios para saquear recursos de un órgano administrativo de la administración pública federal, a fin de canalizar dichos recursos ilícitos a empresas aparentemente controladas por García Luna.

Jesús “N” fue detenido en Cuernavaca, Morelos, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

Este sujeto fue trasladado para su certificación médica, y después ser puesto a disposición de una autoridad judicial con sede en el CEFERESO Número 1, en Almoloya de Juárez, a fin de que el Ministerio Público Federal (MPF) solicite audiencia inicial para formularle imputación.