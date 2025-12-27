Comida desperdiciada y toneladas de basura, estragos de la Navidad en México

Toneladas de basura y desperdicio de comida se generán en Navidad y Año Nuevo (Archivo)

Desperdicios y basura — La organización internacional Greenpeace reveló que después de la Navidad se empezaron a ver los estragos que dejaron sus efectos en forma de “factura ambiental”, con miles de toneladas extra de basura y comida desperdiciada, lo que representa un impacto ecológico que “agudiza” la contaminación en esta época del año, y sin tomar en cuenta que aún falta la fiesta por el fin de año.

Greenpeace refiere que más allá de las luces y los regalos, las fiestas en esta época traen consigo un aumento considerable de emisión de gases de efecto invernadero por los excedentes de residuos y de comida que se generan.

En la misma línea, la organización ambientalista reporta que su representación en México aseguró que el desperdicio alimentario durante Navidad es un “grave problema”, ya que se necesitan “muchos recursos y superficie de tierra” para producir tanta comida, de la que estimó que cerca del 40 % acaba en la basura.

Viridiana Lázaro, representante de la organización ambientalista refirió que “el desperdicio de alimentos es un grave problema que, principalmente en estas fechas, aumenta porque no planificamos las comidas (...) Entonces, al no planificar las cantidades, pues también mucho de estos restos de comida terminan en la basura”, indicó.

CAMBIO CLIMÁTICO

Asimismo y de acuerdo con cifras de 2024, el desperdicio de alimentos es responsable de cerca del 10 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero a la atmósfera, lo que perjudica a la lucha contra el cambio climático.

Greenpeace destaca que por si esto fuera poco, la Navidad conlleva un “alarmante aumento” de los residuos en grandes ciudades de México como la CDMX, con más de 21 millones de habitantes, en donde se incrementa hasta un 30 % la generación de basura en comparación con otras épocas del año.

Basura queda en las calles después de las fiestas (Cuartoscuro)

“Estamos produciendo más desechos de lo que regularmente la ciudad gestiona”, lamentó Lázaro, para quien dicha situación podría provocar “el colapso del sistema”, apuntó.

Sobre este problema de desperdicio de alimentos y como consecuencia más basura, la subdirectora de Campus Sustentables y Vinculación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Delfina Corsi, subrayó que el incremento de los desechos en las plantas que han de tratarlos supone más de un 10 % en estas fechas, lo que a su juicio supone una “prueba de estrés” para el sistema.

IMPACTO

El análisis de esta académica resalta que diciembre actúa como “acelerador” en el consumo y marca un “pico” en el balance anual de residuos, provocado en gran medida por la “incidencia” que tiene la Navidad y la “presión estacional” que ésta genera.

En este contexto, Greenpeace recuerdan que los ciudadanos pueden colaborar a la hora de tratar de reducir el impacto ambiental en estas fechas: desde la elección del árbol navideño hasta la vigilancia en la energía eléctrica que consumen, que se incrementa hasta un 30 % en las fiestas decembrinas.

Sin renunciar a las tradiciones, una alternativa respetuosa con el medio ambiente pueden ser los árboles de Navidad oficialmente certificados como naturales, especies “sostenibles” que sirven para “luchar” contra la deforestación, defendió Mauricio Beni, productor de este tipo de árboles en Villa del Carbón, en el céntrico Estado de México.

DEGRADACIÓN

“Todas las plantaciones están en terrenos que antes eran agrícolas o en algunos que sufrieron alguna especie de degradación. Entonces, básicamente, vamos recuperando superficie forestal”, dijo sobre su labor, que en su opinión es una forma de “mitigar” el abandono de los bosques.

Según explicó este productor, lo que tratan de hacer es “cerrar el círculo” y evitar que los árboles acaben en la basura tras el fin de las fiestas.

Información de la ONG Reforestamos México, en el país se producen 700,000 árboles de Navidad al año, muchos de los cuales están certificados por el Gobierno en reconocimiento por sus beneficios ambientales. (Con información de EFE)

La Crónica de Hoy 2025