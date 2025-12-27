En 2025, el 079 proporcionó más de 815 mil atenciones a la ciudadanía

El número 079 brindó 815 mil 283 atenciones ciudadanas en su primer año de operación.

Con el propósito de unificar y ofrecer un sólo canal de atención a la ciudadanía de forma continua, el Gobierno de México, mediante de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), instauró el número 079, el cual ha servido para proporcionar 815 mil 283 atenciones en su primer año de operación.

El servicio provisto por la agencia constituye una herramienta para que las personas reciban información y orientación vía telefónica acerca de trámites y programas sociales que brinda el gobierno federal, las 24 horas los 365 días del año.

A partir del 079, la ATDT homologó todos los procesos de atención de diversos centros de contacto de la Administración Pública Federal que antes operaban de manera aislada, optimizando así los recursos públicos y volviendo más eficiente el canal de atención.

Dicho servicio incorporó hace poco la inclusión de agentes bilingües en cuatro lenguas originarias: mazateco, mixteco, náhuatl y zapoteco. El centro de contacto provee información, orientación y acompañamiento en torno a programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para el Bienestar para las Personas Adultas Mayores, Beca Rita Cetina y Benito Juárez, al igual que atenciones especializadas sobre apoyo consular para connacionales que retornan a México, trámites de pasaporte, trámites relativos al Registro Civil, la Línea del Servicio Nacional de Empleo, la Línea Bienestar para las Mujeres y la Línea de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, entre otros.

Una de las principales metas de esta línea telefónica de atención es ahorrar los traslados innecesarios a oficinas gubernamentales, ya que mediante este canal puede saberse si un trámite está disponible de forma digital y brindar asistencia en cada situación particular para llevarlo a cabo; de ser el caso, el 079 indica los horarios, ubicación, tiempos de respuesta y requisitos para poder acudir sin contratiempos a la dependencia gubernamental con la documentación correspondiente.