En México, 20% de tabaco es ‘pirata’; IMPI va contra evasión de 15 mil mdp; Mercado Libre baja mercancías apócrifas

CDMX — El tabaco que se consume en México es ‘pirata’ en 20 por ciento, y su mercado está en todo el territorio nacional, y esto representa una evasión fiscal de 15 mil millones de pesos, enfatiza Santiago Nieto Castillo, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), dependiente de la Secretaría de Economía.

Aunque el tema no es nuevo, sí lo es la forma en que se trabaja para combatir estas prácticas desleales, de todos los productos falsificados de consumo diario de los mexicanos, afirma el funcionario, y como dato relevante destaca el más reciente decomiso de 400 mil cajetillas de cigarros.

Nieto Castillo, que sabe de cómo se generan riquezas ilegales al ser exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), refrenda los logros del Operativo Limpieza que surgió en noviembre de 2024, a instancias del propio Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

“El objetivo de estos operativos es que se destruya toda esa mercancía apócrifa que daña el empleo, a las empresas formalmente constituidas en nuestro país, que lesionan los ingresos fiscales. En México hay una evasión fiscal de 15 mil millones de pesos. Tenemos que 20 por ciento del tabaco con presencia en el país es ‘pirata’, es un tema que tenemos muy pendiente, junto con lo de los medicamentos ‘pirata’. México está por encima del impuesto internacional de tabaco ‘pirata’, y eso afecta evidentemente a las empresas mexicanas”.

El director del IMPI también reitera que este mercado desleal es introducido por los cárteles Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, principalmente, y no habla de marcas, pero hay muchas y muy conocidas.

“Se tiene detectado que el Cártel de Jalisco está operando tabaco ‘pirata’, comercializándolo. Mientras que el Cártel de Sinaloa está metido en importación de tabaco ilegal de Asia que, insisto, ataca a las empresas mexicanas o extranjeras legalmente constituidas en nuestro país”.

De 2024 a la fecha, Operativo Limpieza ha ejecutado 19 acciones que han arrojado un aseguramiento en valor económico por 933 millones de pesos en 11 entidades federativas., aunque quedaron superados por el tiempo en aplicarlo en casi todo el país a mitad de este año.7

Mercado Libre colabora contra venta de ‘piratería’. Un año con reconocimientos

Santiago Nieto enfatiza que el IMPI tiene una tarea encomendada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y reflejo de la política de protección a la propiedad intelectual son diversos acuerdos y convenios firmados encaminados a disminuir el comercio desleal.

“Derivado de un convenio firmado con Mercado Libre se han dado de baja 282 publicaciones que ofrecían

productos apócrifos”.

Acciones como ésta han derivado para el IMPI reconocimientos como el que se dio a conocer en el estadunidense Reporte de la USRT, documento que informa resultados de la revisión anual del estado global de la protección y la aplicación de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI), y en el que se validaron las acciones de combate a la ‘piratería emprendidas por el IMPI.

En México, El Observatorio Nacional Ciudadano emitió el documento “Un año desde el arranque de la nueva estrategia de seguridad: Avances y Pendientes” en el que se reconoce el liderazgo del IMPI en el combate a la ‘piratería’ mediante operativos y medidas en aduanas, logrando resultados históricos”.

Hacia 2026, Crónica dio a conocer que el IMPI tendrá un papel relevante en el marco del Mundial de Futbol, evento deportivo en el que México es anfitrión con tres sedes mundialistas: CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Santiago Nieto Castillo destacó a este medio la importancia de prevenir el robo de señal durante las transmisiones de los partidos.

“Operativo Limpieza se centrará en la industria textil y la ‘piratería’ en línea, con medidas para prohibir la venta de productos no patrocinados a tres kilómetros de los estadios.

Y desde el Congreso de la Unión se espera la discusión de la reforma de una cláusula contra el “Ambush Marketing”, prohibiendo la presencia de marcas no patrocinadoras en la cercanía de los estadios.

“La vigilancia contra el contrabando comenzará antes del inicio del Mundial, programado para el 11 de junio de 2026”, advirtió.