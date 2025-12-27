Escuelas de Campo, pilares para fortalecer la autosuficiencia y soberanía alimentaria en México (@JUANPABLOZAMORA76)

En México, las Escuelas de Campo se consolidan como una estrategia clave para impulsar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, promoviendo capacitación práctica a campesinos y pequeños productores del país para mejorar sus cultivos y técnicas agrícolas.

Estas escuelas representan un modelo de aprendizaje centrado en la práctica, donde productores participan activamente en actividades de campo, explorando nuevas técnicas de agricultura y compartiendo conocimientos con técnicos y extensionistas, bajo la filosofía de “aprender haciendo”.

En México, a través de programas ligados a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, las Escuelas de Campo han logrado integrar a miles de agricultores con el objetivo de que adopten tecnologías y prácticas productivas que les permitan mejorar sus rendimientos y contribuir al abastecimiento nacional de alimentos.

Según informes del sector, estas escuelas han contribuido al fortalecimiento de la autosuficiencia alimentaria, al servir como espacios donde agricultores y agricultoras intercambian experiencias, resuelven problemas productivos y aplican soluciones prácticas en sus parcelas.

Las Escuelas de Campo no solo enseñan técnicas modernas, sino que también reconocen y valoran los saberes tradicionales de las comunidades rurales, integrando conocimientos que ayudan a enfrentar problemáticas locales, como plagas, cambio climático y escasez de recursos.

Este enfoque educativo se ha implementado en todo el país y ha alcanzado a miles de productores interesados en mejorar la producción de alimentos básicos como maíz, frijol, arroz, trigo, café y productos ganaderos, entre otros. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señala que las escuelas de campo son fundamentales para promover prácticas sostenibles y mejorar las habilidades de las personas en el campo.

La importancia de las Escuelas de Campo también se refleja en eventos y encuentros nacionales donde productores comparten avances y acuerdos alcanzados con apoyo de programas gubernamentales. En uno de estos encuentros, se destacó que alrededor de 4 mil 800 Escuelas de Campo han ayudado a impulsar la producción local y la adopción de técnicas agroecológicas que favorecen la soberanía alimentaria, integrando nuevos conocimientos y prácticas sostenibles.

Además, estas escuelas forman parte de una estrategia más amplia del Gobierno de México para impulsar la autosuficiencia alimentaria, en donde se combinan acciones de capacitación técnica, apoyo financiero y políticas públicas dirigidas a fortalecer al sector agropecuario. Programas como Cosechando Soberanía —que busca aumentar el abasto de alimentos de la canasta básica y mejorar la comercialización justa se articulan con la labor de las Escuelas de Campo.

Las autoridades han destacado que la capacitación constante, unido al acceso a créditos, mejores prácticas agrícolas y acompañamiento técnico, permite que los productores aumenten su productividad, reduzcan costos y contribuyan directamente a la seguridad alimentaria del país.

En resumen, las Escuelas de Campo se convierten en una herramienta fundamental para fortalecer el campo mexicano, generando capacidades productivas y fomentando un modelo de desarrollo rural que contribuye a una mayor autosuficiencia y soberanía alimentaria en México.