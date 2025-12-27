Gobierno del Estado de México brinda atención y protección a más de mil mujeres en refugios

El Gobierno del Estado de México informó que durante el presente periodo ha otorgado atención y protección a mil 114 mujeres que enfrentan situaciones de violencia,a través de una red conformada por nueve refugios, dos Casas de Transición y servicios de apoyo permanente, con el objetivo de garantizar su seguridad y acompañarlas en la recontrucción de una vida libre de violencias.

De acuerdo con el comunicado oficial, estos espacios operan las 24 horas del día, los 356 días del año, y cuentan con personal especializado para brindar atención integral. Entre los nueve refugios existentes en la entidad, uno está destinado a personas de la Diversidad Sexual, lo que permite ampliar la cobertura y atender distintos contextos de vulnerabilidad.

La secretaria de las Mujeres, María Esther Rodríguez Hernández, explicó que en los refugios las mujeres reciben un trato humano y digno, tanto para ellas como para sus hijas e hijos u otros integrantes de su familia. Señaló que el objetivo principal de estos espacios es acompañar a las mexiquenses en el proceso para salir del ciclo de la violencia, mediante una atención que incluye servicios médicos, psicológicos y acciones orientadas al empoderamiento personal.

Según la información proporcionada,las mujeres y sus familias pueden permanecer hasta tres meses en refugios. Durante este tiempo, reciben atención integral que busca fortalecer su bienestar físico y emocional, así como brindar herramientas que le permitan tomar decisiones informadas sobre su futurto. Una vez concluida esta etapa, las usuarias pueden acceder a las Casas de Transición, consideradas un paso intermedio hacia una vida independiente.

En las Casas de Transición, la estancia puede extenderse hasta seis meses. Estos espacios están diseñados para ofrecer protección inmediata y acompañamiento continuo, además de una ruta de atención que facilite la reconstrucción del proyecto de vida de las mujeres, promoviendo su autonomía y seguridad.

La Secretaría de las Mujeres también destacó la operación de la Línea Sin Violencia, disponible las 24 horas del día a través del número telefónico 800 108 40 53. Este servicio brinda orientación, contención emocional, información y, en caso necesario, canalización a refugios u otros servicios especializados. La atención es gratuita y confidencial, lo que permite que las mujeres puedan solicitar apoyo de manera segura.

El Gobierno del Estado de México señaló que estas acciones forman parte de una estrategia integral para prevenir y atender la violencia de género así como para asegurar espacios seguros que fortalezcan el desarrollo y bienestar de las mexiquenses. A través de los refugios, las Casas de Transición y los servicios de atención permanente, la administración estatal busca garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

Finalmente, las autoriudades reiteraron que la atención a mujeres en situación de violencia es una prioridad, por lo que se mantiene el foralecimiento de estos espacios y servicios, con el propósito de ofrecer protección, acompañamiento y alternativas reales para quienes enfrentan contextos de riesgo en la entidad.