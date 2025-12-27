Nacional
Metrópoli
Mundo
Opinión
Estados
Negocios
Tecnología
Deportes
Academia
Escenario
Cultura
Cara a Cara
Premios crónica
Tendencias
Búsqueda
27 dic 2025 - 02:08 PM
Nacional
El secretario del Trabajo, Norberto Morales Poblete, señaló que este modelo ha permitido que la justicia laboral deje de ser un proceso complicado y lejano
Más de 214 mil personas acceden a justicia laboral ágil en el Estado de México
Por
Eidalid López
diciembre 27, 2025 at 1:02p.m. GMT-6
Más de 214 mil personas acceden a justicia laboral ágil en el Estado de México
Tendencias