México, el “ganador inesperado” en la guerra arancelaria de Trump: WSJ

The Wall Street Journal asevera que en la guerra comercial de Trump, México ha logrado mantener una tasa arancelaria baja, brindando un sostén a las exportaciones mexicanas hacia EU.

El diario The Wall Street Journal, uno de los principales medios en lo que se refiere a economía, presentó este sábado un análisis alrededor de los efectos ocasionados por la imposición de aranceles del mandatario norteamericano Donald Trump en su guerra comercial; en él, el periódico asevera que el “ganador inesperado es México”, pues se logró mantener una tasa arancelaria baja, brindando un sostén a las exportaciones mexicanas hacia el país vecino.

“La Presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se ha esforzado por conectar con Trump y controlar su uso del comercio como palanca en asuntos no económicos. […] Ha reforzado la lucha contra el narcotráfico en la frontera, ha expulsado a capos de cárteles encarcelados y buscados por Estados Unidos e impuesto aranceles del 50 por ciento a vehículos y otros productos fabricados en China, apaciguando las amenazas estadounidenses de imponer aranceles más severos”, expresa The Wall Street Journal.

Asimismo, el diario menciona que cuando Trump empezó a aumentar los aranceles a principios de año, tanto funcionarios del gobierno como economistas proyectaron que la economía de México, sufriría una fuerte repercusión, esto con base en las exportaciones. En la actualidad, simplemente, cerca del 85 por ciento de las exportaciones totales que ocurren en nuestro país quedan libres de aranceles puesto que se efectúan bajo lo establecido en el T-MEC (Tratado México-Estados Unidos-Canadá).

La guerra arancelaria del mandatario Trump buscaba tener un impacto negativo en este panorama, a partir de la generación del 25 por ciento sobre contenido no estadounidense en automóviles, hasta 50 por ciento sobre aluminio y acero, y 25 por ciento sobre exportaciones que no cumplen con el acuerdo del T-MEC.

No obstante, el análisis mostrado por ese medio da cuenta de cómo las exportaciones mexicanas Estados Unidos han ido en aumento este año desde que Trump instaurara su política de nuevos aranceles.

“Debido a que la tasa arancelaria final de México terminó siendo más baja que la de la mayoría de los demás países, la disparidad ha ayudado a las exportaciones mexicanas a llenar parte del vacío dejado por los productos chinos sujetos a gravámenes más altos. Los productores que buscan establecerse en Estados Unidos han dicho que México aún conserva todas las ventajas inherentes que tenía antes de los aranceles: proximidad a Estados Unidos, una industria manufacturera de bajo costo y un acuerdo de libre comercio deteriorado pero intacto”, menciona la publicación estadounidense.

Cabe mencionar que México funge actualmente como el principal socio comercial de Estados Unidos y el comercio de bienes entre ambas naciones está próximo a alcanzar un récord histórico de casi 900 mil millones de dólares este año.