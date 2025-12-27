México fortalece su turismo con resultados positivos y nuevas acciones de Sectur

El Turismo en México sigue mostrando señales de crecimiento y dinamismo, impulsado por acciones y estrategias de la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de México, que trabaja para consolidad al país como uno de los destinos más importantes del mundo.

Durante 2025, la dependencia encabezada por la secretaria Josefina Rodríguez Zamora presentó distintos resultados y avances que reflejan el impulso al sector turístico nacional. Entre ellos destaca que México ha recibido una gran cantidad de visitantes extranjeros y que las actividades turísticas han generado importantes cifras económicas que benefician a comunidades, prestadores de servicios y la economía en general.

Según datos oficiales, entre enero y agosto de 2025 el país recibió más de 14 millones de turistas extranjeros, lo que representa un aunmento sostenido respecto a años anteriores. Esta cifra coloca a México como uno de los principales destinos internaicnales, consolidadndo la confianza de viajeros de todo el mundo.

Estos resultados positivos son parte de una estrategia integral de promoción y fortalecimiento del turismo que incluye iniciativas de conectividad aérea, crecimiento de rutas, y promoción de destinos con atractivos naturales, culturales e históricos únicos. Asimismo, Sectur ha trabajado en coordinación con gobiernos estatales para impulsar proyectos turísticos regionales que potencien la llegada y estancia de visitantes en diversas partes del país.

Un punto clave para este crecimiento ha sido el desempeño durante periodos vacacionales y puentes largos. En el primer trimestre y los días gestivos de 2025, el turismo isnterno mostró cifras históricas de consumo y derrama económica, con miles de millones de pesos generados en actividades turísticas, hospedaje y servicios relacionados.

Sectur también ha promovido programas enfocados en el desarrollo comunitario y sustentable, acercando oportunidades de crecimiento a pequeñas localidades y pueblos que ofrecen experiencias turísticas únicas. Por ejemplo, iniciativas como el turismo rural y comunitario buscan fortalecer la economía local, conservar tradiciones culturales y atraer visitantes interesados en experiencias auténticas dentro del país.

Para las comunidades y prestadores de servicios, Sectur ha trabajado en mejorar su competitividad mediante capacitaciones, certificaciones y mayor acceso a plataformas de promoción. Esto se complementa con el Programa de Pueblos Mágicos, que representa una oportunidad para diversificar la oferta turística nacional y apoyar al desarrollo económico local en varios municipios del país.

Además de promover cifras y estrategias de crecimiento, la Sectur ha participado en acciones conjuntas con otras instituciones para prevenir fraudes, fortalecer la seguridad del viajero y ofrecer mejores experiencias a quienes visitan México.

Las acciones de la Secretaría de Turismo reflejan un enfoque integral que combina promoción, crecimiento económico, desarrollo comunitario y mejora de servicios. Con la llegada de millones de turistas, la derrama económica y la coordinación con estados y municipios, el sector turístico mexicano continúa posicionándose como uno de los pilares de crecimien