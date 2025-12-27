Sheinbaum destaca adquisición de 30 trenes de repavimentación en 2025

Sheinbaum destaca compra de trenes de repavimentación en 2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que durante este 2025 su Gobierno adquirió 30 trenes de repavimentación, de los cuales, diez se entregaron en el Estado de México y el resto rehabilitarán las carreteras federales del país.

Lo anterior, a través de un mensaje en redes sociales, en el que la mandataria también celebró que hay 13 trenes en proceso de modernización para atención de caminos alimentadores.

El mensaje fue publicado junto con un video en el que se ve a la presidenta conviviendo con trabajadores en Texcoco, Estado de México.

“Estamos en una perfiladora, es parte de los trenes de pavimentación que estamos comprando para todo el país y ahora estamos aquí en el Oriente del Estado de México, en Texcoco, porque son varias máquinas que van a servir para pavimentar todas las calles de 10 municipios del Estado de México”.

Sheinbaum reiteró que son 10 municipios en el Estado de México los que ya tienen estos equipos y aseguró que las y los presidentes municipales se van a encargar “a partir de ahora ya a iniciar la repavimentación”, destacó.

En el video, uno de los trabajadores explica las cómo funcionan los distintos equipos entregados y para qué sirven.