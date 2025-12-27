SICT avanza en su nueva red de vías y trenes de pasajeros

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el Gobierno de México dio a conocer cómo serán los nuevos trenes de pasajeros que formarán parte del proyecto nacional de fortalecimiento de la infraestructura ferroviaria, con el cual se busca mejorar la conectividad entre el centro y el norte del país, además de ofrecer un sistema de transporte moderno, eficiente y accesible para la población.

De acuerdo con la información difundida, el plan no solo contempla la construcción de más de 3 mil kilómetros de nuevas vías férreas, sino también la adquisición de trenes de última generación, diseñados para brindar mayor seguridad, comodidad y eficiencia en los traslados de larga distancia. Estas unidades forman parte de una estrategia integral impulsada por el Gobierno federal para recuperar y modernizar el transporte ferroviario de pasajeros en México.

Entre las características principales de los nuevos trenes destaca que tendrán una longitud aproximada de 100 metros, lo que permitirá acoplar dos unidades cuando la demanda lo requiera. Además, contarán con accesibilidad universal, para que adultos mayores y usuarios con movilidad reducida puedan utilizar el servicio de manera segura y digna.

Así serán los nuevos trenes de pasajeros 👀



En el @GobiernoMX, no solo construiremos más de 3 mil kilómetros de nuevas vías para trenes, ya realizamos la adquisición de nuevos trenes con tecnología de última generación para conectar el centro con el norte del país 🚆 pic.twitter.com/RqJkYnSifB — SICT México (@SICTmx) December 27, 2025

Las imágenes difundidas muestran trenes con un diseño moderno, equipado con sistemas eléctricos y tecnología avanzada, así como infraestructura ferroviaria renovada. Estas unidades estarán destinadas a cubrir rutas estratégicas que conectarán importantes regiones del país, entre ellas el tramo Ciudad de México-Pachuca, así como los corredores Ciudad de México-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo, los cuales ya han sido licitados.

El proyecto ferroviario también contempla la rehabilitación y modernización de estaciones, andenes y espacios públicos vinculados al sistema de trenes, con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios y fortalecer el desarrollo urbano en las zonas por donde pasarán las nuevas rutas. Estas obras buscan detonar la economía regional y facilitar la movilidad de miles de personas.

Autoridades federales señalaron que la apuesta por el transporte ferroviario de pasajeros representa una alternativa sustentable frente a otros medios de transporte, ya que contribuye a la reducción de emisiones contaminantes, disminuye la congestión carretera y ofrece una opción segura y eficiente para los traslados interurbanos.

Con este proyecto, el Gobierno de México reafirma su compromiso con el desarrollo de la infraestructura estratégica y con la construcción de un sistema de transporte moderno que conecte regiones, impulse la economía y mejore la calidad de vida de la población. Los nuevos trenes de pasajeros se perfilan como pieza clave en la transformación de la movilidad del país.