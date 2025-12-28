IMSS le cambia la vida a paciente con malformación mülleriana, con cirugía de alta especialidad y trasplante renal

Rebeca, de blusa guinda, fue atendida de una malformación mülleriana Leticia (de blusa azul), donó un riñón a su hija Rebeca, quien fue atendida en la UMAE de La Raza de una malformación mülleriana que le dio calidad de vida a su existencia

Especialistas de la UMAE, del Centro Médico Nacional (CMN), devolvieron la salud y calidad de vida a Rebeca de 16 años, quien desde la infancia enfrentó una malformación mülleriana y complicaciones renales severas.

A través de procedimientos quirúrgicos de alta complejidad y un trasplante renal, de donador vivo: la mamá de Rebeca, la joven recuperó su calidad de vida.

El jefe de Urología Pediátrica, de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Hospital General del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, doctor Salvador Cuevas Villegas, explicó que las malformaciones müllerianas son anomalías congénitas que afectan el tracto genital femenino.

En casos complejos, se asocian con otras malformaciones en órganos como riñones, huesos o corazón, ante lo cual, enfatizó, los médicos especialistas pueden devolver a estas pacientes “justamente esa capacidad de sentirse mujeres plenas.

“Mujeres íntegras, que pueden tener una vida sexual plena también, que esto ayuda definitivamente a que sean seres humanos integrales, seres humanos felices”, afirmó.

Expuso que en el caso de Rebeca los especialistas del IMSS diagnosticaron el síndrome de Rokitansky-Küster-Henseleit, variedad Murks, que implicó agenesia vaginal, útero didelfo rudimentario y anomalías renales.

Tras estudios exhaustivos con genética, endocrinología, radiología y pediatría, se determinó el abordaje quirúrgico.

Una nueva vagina quirúrgica

El doctor Cuevas Villegas explicó que en el caso de Rebeca, a los 16 años, la paciente fue sometida a una cirugía laparoscópica para crear una neovagina mediante técnica de sigmoides, considerada entre las más avanzadas a nivel mundial.

“Podemos darles desde tratamiento médico, tratamiento hormonal, tratamiento quirúrgico de cualquier magnitud que se requiera. Tenemos todos los insumos, todos los recursos, todo el instrumental para cirugías especiales”, confirmó.

Explicó que la intervención incluyó la extracción de un riñón no funcional y la reconstrucción del tracto genital mediante mínima invasión, lo que redujo riesgos y tiempos de recuperación.

“Seguro Social nos ha dotado de instrumental especial: engrapadoras para cirugía laparoscópica, equipos láser y tecnología que permite realizar procedimientos como en cualquier parte del primer mundo”, agregó.

Después, Rebeca enfrentó insuficiencia renal y fue sometida a un trasplante de donador vivo relacionado, por parte de Leticia, la mamá de Rebeca, con lo que esta mamá, le regaló una segunda oportunidad de vida a su hija.

El trasplante se realizó con el apoyo del cirujano del servicio de trasplantes del Hospital de Especialidades del CMN La Raza, doctor Guillermo Meza Jiménez, con seguimiento integral y suministro continuo de medicamentos inmunosupresores.

En su oportunidad, Rebeca externó su agradecimiento “por la oportunidad que me dan de tener básicamente una segunda vida, una tercera tal vez podría hasta decirse. Puedo disfrutar una vida sexual activa, de un trabajo estable, de una vida muy plena y muy, muy feliz”.

Gracias a la atención integral y multidisciplinaria de especialistas del IMSS, Rebeca concluyó sus estudios universitarios y lleva ocho años con un trasplante exitoso, bajo seguimiento médico y acceso a medicamentos de alto costo sin interrupciones.

“Afortunadamente, hasta hoy todo ha estado bien, le ha permitido a mi hija terminar la preparatoria, terminar la universidad y ahora tener un trabajo estable en el que ha sido aceptada, reconocida y perfecta. Y todo se lo agradezco al Seguro Social”, afirmó la señora Leticia.

“A todas las derechohabientes les quiero decir que se revisen. Si algo sienten que está mal es porque su cuerpo les está avisando de que algo está mal, algo tienen que ir a revisarse. Y en mi experiencia, los doctores, las enfermeras, la atención médica que te dan aquí en el IMSS es de primera calidad”, concluyó Rebeca.