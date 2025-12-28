Lluvias intensas y bajas temperaturas marcarán el cierre de diciembre

Frío en la Ciudad de México Frío en la Ciudad de México (La Crónica de Hoy)

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que en los próximos días persistirán condiciones meteorológicas adversas en diversas regiones del país, debido al ingreso de un nuevo frente frío acompañado por una masa de aire ártico, así como a otros sistemas atmosféricos que favorecerán lluvias intensas y un marcado descenso de temperaturas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 24 se disipó desde el domingo sobre el norte del país; sin embargo, por la tarde se aproximó un nuevo frente frío a la frontera norte y noreste de México. Este sistema, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical y con un río atmosférico, provocó vientos fuertes a muy fuertes, lluvias y chubascos, así como un descenso de las temperaturas en esas regiones.

Para el lunes se pronostican lluvias muy fuertes a puntuales intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros, en Veracruz —especialmente en las regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca—, así como en Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. En cuanto a las temperaturas, se prevén mínimas de entre -10 y -5 grados Celsius, con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Para el martes 30 de diciembre, las condiciones podrían intensificarse, con lluvias intensas a puntuales torrenciales, de 150 a 250 milímetros, en las regiones de Los Tuxtlas y Olmeca, en Veracruz, así como en Tabasco. Las temperaturas mínimas con heladas se mantendrán en las zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

En tanto, en el norte y el centro de la República Mexicana continuará el ambiente frío a muy frío durante las mañanas y noches, con heladas en zonas altas.

Cabe recordar que el domingo, en el sureste del país, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con un canal de baja presión y condiciones de divergencia, generó lluvias y chubascos en el oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la Península de Yucatán. En estas zonas se registaron lluvias fuertes, principalmente en Chiapas, en sus regiones centro y este, así como en el centro y sur de Quintana Roo.

Asimismo, el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico ocasionó lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas en entidades del occidente y del centro del país.

Ante este panorama, la CNPC recomendó a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales, extremar precauciones por lluvias, vientos fuertes y bajas temperaturas, y atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil en cada localidad.