14 heridos por el accidente del Tren Interoceánico fueron dados de alta en el IMSS

Zoé Robledo en la conferencia mañanera, vía enlace desde Ixtepec, Oaxaca,

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que la institución ha brindado atención a los heridos por el accidente del Tren Interoceánico, quienes en un primer momento fueron trasladados al Hospital Rural de Matías Romero por su cercanía al lugar.

El Hospital Matías Romero recibió un total de 33 pacientes, de los cuales, 14 fueron dados de alta por mejoría, aunque aún quedan cuatro internados.

El Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 en Salina Cruz, recibió 16 pacientes “muchos con lesiones, con golpes, contusiones, cinco con fracturas que van a ser ya programadas para cirugía”, confirmó el titular del IMSS.

Zoé Robledo señaló que se ha brindado acompañamiento a familiares de personas que están hospitalizadas, además de alimentación y alojamiento; en el caso de una familia originaria de Coatzacoalcos se realizan las gestiones para su traslado a esta ciudad “siempre buscando atender las necesidades que están viviendo en este momento tan difícil”.

Afirmó que al momento ningún paciente tiene riesgo de perder la vida, son atendidos en diferentes instituciones del sector salud y en particular en el Hospital General de Zona No. 2 del IMSS en Salina Cruz.

Indicó que estableció comunicación con el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Martí Batres Guadarrama, quien reportó que las siete personas internadas en el Hospital de Tehuantepec de este instituto fueron visitadas y contactadas.