Accidente en el tren interoceánico deja 13 muertos; gobierno promete atención, investigación y seguridad

Conferencia matutina de este 29 de diciembre de 2025

El Gobierno de México confirmó el fallecimiento de 13 personas y más de un centenar de lesionados tras el descarrilamiento de una locomotora del tren interoceánico en la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, a la altura de la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

De acuerdo con el informe presentado durante la conferencia matutina, el incidente ocurrió a las 09:28 horas cuando una de las locomotoras se salió de las vías, provocando que cuatro vagones quedaran afectados. Uno de ellos cayó por un talud de 6.5 metros y otro quedó parcialmente suspendido.

En total, 250 pasajeros viajaban a bordo. Nueve personas fueron atendidas en el sitio, 109 recibieron atención hospitalaria y 44 permanecen internadas, mientras que 13 personas perdieron la vida, entre ellas una menor de edad.

Las labores de rescate involucraron a personal de la Secretaría de Marina, Protección Civil, Cruz Roja, Ejército, así como ambulancias terrestres y aéreas, drones y equipos médicos de IMSS e IMSS-Bienestar. En total, se desplegaron 360 elementos navales, 20 vehículos y siete ambulancias.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con el informe presentado en la conferencia matutina, una de las locomotoras se descarriló, lo que provocó que cuatro vagones se salieran de las vías.

Un vagón se deslizó por un talud de 6.5 metros

Otro quedó parcialmente suspendido

Los dos restantes tuvieron daños menores

En el tren viajaban 250 personas. Nueve fueron atendidas en el lugar y 109 recibieron atención hospitalaria, de las cuales 44 permanecen internadas.

Desde los primeros minutos se activaron los protocolos de emergencia. En la zona participaron, 360 elementos de la Secretaría de Marina; personal de Protección Civil, Cruz Roja y Ejército; ambulancias terrestres y aéreas; equipos médicos de IMSS, IMSS–Bienestar e Issste y el apoyo de bomberos locales y empresas ferroviarias.

Los pasajeros lesionados fueron trasladados a distintos hospitales de Oaxaca y se garantizó hospedaje y alimentación a familiares que permanecen acompañando a sus pacientes.

Las autoridades confirmaron que ninguna persona quedó sin atención médica y que los procedimientos quirúrgicos se encuentran ya programados.

La Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Oaxaca se hicieron cargo de la investigación.Todo el material relacionado con el tren quedó bajo cadena de custodia, incluido el registrador electrónico conocido como Pulse, una especie de “caja negra ferroviaria” que registra en tiempo real:

velocidad

uso de frenos

posición del acelerador

dirección del tren

señales críticas de operación

Estos datos serán claves para determinar qué ocurrió y si hubo fallas humanas, técnicas o estructurales.

Además, la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario realizará una revisión paralela, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Previo a la salida del tren, una camioneta exploradora —High Rail— recorrió el tramo para verificar la vía.El reporte fue que no existían fallas operativas visibles, por lo que las autoridades llamaron a esperar los dictámenes técnicos antes de establecer conclusiones.

Acompañamiento a víctimas y familiares

Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, cada familia de personas fallecidas y lesionadas contará con acompañamiento de servidores públicos para trámites y gestiones.

Se habilitó el teléfono:

55 2230 2106

para recibir reportes, localizar familiares y brindar información oficial.

“Primero, la atención a las víctimas; segundo, esclarecer qué ocurrió; y tercero, garantizar la seguridad del tren interoceánico”, señaló la Presidenta Sheinbaum, enumerando el orden de importancia en este proceso de investigación.

El gobierno federal aseguró que continuará informando sobre avances, medidas de seguridad adicionales y resultados de los peritajes.