Alista PAN denuncia penal contra responsables de descarrilamiento del Tren Interoceánico; “no habrá impunidad”, advierte

El descarrilamiento del Tren Interoceánico provocó al menos 13 personas muertas y 98 heridas (Fotógrafo Especial)

La dirigencia nacional del PAN y sus legisladores alistan una denuncia penal contra los responsables del descarrilamiento del Tren Interoceánico que dejó un saldo de al menos 13 personas fallecidas y casi un centenar de heridos, y al mismo tiempo exigirán a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar los contratos y mecanismos de control de este sistema de movilidad tan cuestionado por su costo y opacidad.

El vocero del CEN PAN, Jorge Triana, acusó que el Tren interoceánico, no es un proyecto nuevo e innovador, sino un proyecto que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador recicló de la época del porfiriato “con vías que datan de esa época, trazos arcaicos y trenes viejos de Gran Bretaña”.

“Son (trenes) de los años setentas, que supuestamente fueron acondicionados, una obra ejecutada en la absoluta opacidad y pagada a sobreprecio, administrada una vez más por las Fuerzas Armadas”, reprochó

Triana dijo que la pregunta para la presidenta, Claudia Sheinbaum es saber ¿quién responderá por la pérdida de vidas humanas y quién responderá por la tragedia?

En ese sentido, el diputado, Héctor Saúl Téllez Hernández advirtió que esta vez, los responsables no gozarán de impunidad porque de manera paralela a la denuncia penal que alistan se ingresarán quejas ante la Auditoría federal para revisar los contratos y los materiales que se utilizaron.

A su vez, el vocero del PAN en San Lázaro, Federico Döring, acusó que el Gobierno de Morena vuelve a quedar marcado por la tragedia, las manos manchadas de sangre y los funcionarios encargados de este Tren Interoceánico van a ser citados en la Cámara de Diputados.

Explicó que la denuncia que interpondrán será adicionar a la que ya anunció la Fiscalía General de la República (FGR) para que su titular, Ernestina Godoy, esté obligada a investigar a fondo el motivo del accidente en el Interoceánico en Oaxaca.

“Otra vez la corrupción en la obra pública de Morena que ha costado vidas a mexicanos inocentes, es la corrupción de López Obrador, de su sexenio criminal y de un proyecto en el que participó la Armada de México que se dedica al huachicol fiscal”, recalcó

Döring fustigó que esa obra, del Interoceánico era supervisada uno de los hijos del ex presidente López Obrador, Gonzalo López Beltrán, por lo no quitarán el foco de esta tragedia para que no haya impunidad.

“Vamos a presentar una denuncia ante la Fiscalía para que este hecho no quede impune como la Línea 12 que se derrumbó y hubo 26 muertos, pero nadie en la cárcel”, recordó

El diputado, Raúl Torres Guerrero apuntó que ese proyecto fue parte de un plan de turismo internacional pero hoy en día, queda claro que nuevamente, la 4T le queda mal a ese rubro y ahuyenta las inversiones.

“Así como ha sido el Tren Maya y el FIFA, ahora el Interoceánico pasa a ser una de las obras peligrosas y riesgosas para la humanidad y eso debe quedarle claro al gobierno de Sheinbaum”, indicó