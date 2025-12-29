Cae el jefe de plaza del CJNG en Macuspana

Detenido Eduardo Alberto "N", alias "Luki". (SSPC)

Fue detenido Eduardo Alberto “N”, alias “Luki”, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Macuspana, Tabasco.

Agentes implementaron un operativo en el municipio de Centro, donde detectaron a dos hombres y una mujer con comportamiento inusual. Al aproximarse para realizar una verificación preventiva, las personas intentaron retirarse del lugar, por lo que se efectuó una revisión de seguridad, en la que se aseguraron 60 dosis de cocaína.

Tras lo anterior, las tres personas fueron detenidas, se les informaron sus derechos de ley y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.

Entre los detenidos se identificó a Eduardo Alberto “N”, relacionado con homicidios, extorsión y delitos contra la salud, y es señalado como generador de violencia en el municipio de Macuspana y zonas aledañas.