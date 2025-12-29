Clima se pondrá bravo la madrugada del 30 de diciembre: Habrá nieve y fuertes lluvias en estos estados de acuerdo al SMN. (Agencia EFE)

Ni la chamarra de llantas, ni el cobertor de tigre parecerán suficientes para combatir el clima que se aproxima.

¡El año viejo se despide con un clima bravo! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica nieve y fuertes lluvias, debido a la entrada del frente frío número 25.

A continuación te compartimos cuáles serán los estados afectados por rachas de viento, lluvias intensas y heladas acompañadas de nieve, para que tomes precauciones.





Clima 30 de diciembre: SMN pronostica contraste con heladas, lluvias y calor extremo

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el clima se pondrá rudo en las próximas horas.

Para la madrugada del 30 de diciembre se esperan temperaturas de -10 a -5°C con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila.

A envolverse en cinco cobertores esta madrugada; en Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz el termómetro bajará entre -5 y 0°C.

Por otra parte, en la tarde del 30 de diciembre el contraste será notable: el calor sofocará con máximas de 35 a 40°C en Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero y la costa de Oaxaca.

Baja California Sur, Sonora y Durango alcanzarán 30 a 35°C.

Entrada del frente frío número 25: Regiones afectadas

De acuerdo al SMN, se esperan ráfagas de viento que azotaran, en el sur de Veracruz, Oaxaca y Chiapas —sobre todo en el Istmo y Golfo de Tehuantepec— debido al evento de “Norte”. Esto generará vientos de 60 a 80 km/h, con rachas de hasta 110 km/h.

También habrá rachas fuertes en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

A esto se suma oleaje de 3 a 5 metros en costas de Veracruz y en el Golfo de Tehuantepec.

Tamaulipas y el norte de Veracruz podrían registrar olas de 2.5 a 3.5 metros, mientras que en la Península de Yucatán oscilarán entre 1 y 2 metros.

El pronóstico incluye lluvias torrenciales (150 a 250 mm) en Oaxaca y Veracruz, así como muy fuertes en Puebla, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

También podría caer nieve o aguanieve en cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote y zonas altas del noroeste y altiplano.

Estas condiciones se deben al frente frío número 25, que avanza por el sureste del país acompañado de aire ártico, humedad del Pacífico y un río atmosférico que intensificará el temporal.

La recomendación es clara: estar atentos a alertas oficiales, evitar zonas de riesgo y tomar precauciones ante vientos fuertes, inundaciones repentinas y posibles nevadas.