El Banco del Bienestar realizará un depósito único antes del 31 de diciembre, con un monto superior a los 8,000 pesos, dirigido a beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, una de las iniciativas sociales más importantes del Gobierno federal.

Este apoyo económico no será general, ya que únicamente lo recibirán las personas que formen parte del padrón activo del programa y cumplan con los requisitos establecidos.

Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa beneficiado

La iniciativa que otorga más de 8,000 pesos mensuales corresponde a Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los Programas del Bienestar más populares en México, ya que permite a jóvenes acceder a sus primeras experiencias en el ámbito laboral mediante capacitación en centros de trabajo.

A través de este esquema, los beneficiarios reciben un apoyo económico mensual, además de capacitación práctica que facilita su incorporación al mercado laboral.

Monto y fecha del depósito

El pago anunciado será mayor a 8,000 pesos y se depositará antes del 31 de diciembre directamente en las cuentas del Banco del Bienestar. El monto puede variar según el periodo o la dispersión correspondiente al beneficiario.

Recomendaciones para los beneficiarios

Las autoridades exhortan a los jóvenes inscritos a revisar su saldo, mantenerse atentos a la información difundida por canales oficiales y evitar intermediarios, ya que el depósito se realizará de forma automática y sin necesidad de trámites adicionales.