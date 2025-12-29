Escuela Judicial Electoral consolida su liderazgo académico en 2025

. .

La Escuela Judicial Electoral (EJE) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consolidó este 2025 su oferta académica con 37 programas de posgrado —entre especialidades, maestrías y doctorados— y la apertura de un posdoctorado en Constitucionalismo y Democracia, que reúne investigadores de Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú.

Actualmente, 3,661 alumnos cursan algún posgrado, con programas como la Maestría en Derecho Electoral, la Maestría en Derecho Constitucional, la Maestría en Ciencia Política y la primera generación de la Maestría en Derechos Humanos, además del Doctorado en Derecho Electoral.

En el rubro de especialidades, destacan la Especialidad en Derecho Procesal Electoral, la Especialidad en Derechos Humanos y Derechos Políticos, la Especialidad en Democracia Inclusiva y la Especialidad en Derecho Probatorio, orientadas a la profesionalización en áreas clave del ámbito jurídico-electoral.

La EJE también ofrece 28 diplomados, que desde 2018 han beneficiado a más de 23 mil personas, y 25 cursos en línea con más de 487 mil participantes, diseñados con enfoque transversal en derechos humanos, género y democracia.

Con esta expansión, la Escuela Judicial Electoral se consolida como un espacio público y gratuito de formación académica, que concibe la justicia electoral como un agente de cambio social con impacto nacional e internacional.