Exige PAN peritaje internacional e independiente para descarrilamiento del Tren Interoceánico

Inician investigaciones para determinar causas del descarrilamiento del tren Interoceánico

El PAN en el Senado calificó el descarrilamiento del Tren Interoceánico como “una negligencia criminal” que atribuyó a una presunta red de corrupción por lo cual exigió un peritaje internacional, técnico e independiente, que no quede bajo control de autoridades federales de la 4T o de instancias vinculadas al propio proyecto ferroviario.

El peritaje independiente debe dar conocer la verdad técnica de lo ocurrido y evitar conflicto de interés del gobierno, además de investigar la participación del “El Clan” y a los presuntos responsables de proveer balasto defectuoso, privilegiando ganancias sobre la seguridad.

Asimismo los panistas exigieron la suspensión total de operaciones de la Línea Z hasta garantizar la seguridad estructural de toda la vía.

“Exigimos peritajes independientes, el deslinde de las responsabilidades e ir hasta el fondo, porque la impunidad no cabe más en este país y debemos todos exigir el esclarecimiento de este hecho tan lamentable, tan trágico, que pone a decenas de familias en el luto nacional”, sostuvo el senador del PAN, Mario Vázquez

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya recordó la filtración del audio protagonizado por Amílcar Olán, amigo de los hijos de López Obrador a quien le adjudicaron los contratos para abastecer el balastro utilizado en las vías del Tren Maya entre otros y quien reconoció de manera tácita la mala calidad de ese material.

“Antes del descarrilamiento, el amigo del hijo de AMLO lo dijo con cinismo: ´ya cuando se descarrile el tren, ahí va a ser otro pedo´. No fue accidente, fue corrupción y la corrupción mata”, acusó Anaya.

El senador del PAN, Mario Vázquez, sostuvo que se trata de una negligencia criminal, que atribuyó a una presunta red de corrupción y tráfico de influencias conocida como “El Clan”, en la que mencionó a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y a su círculo cercano, entre ellos Amílcar Olán.

De acuerdo a los panistas solo solo un equipo externo, con reconocimiento y respaldo internacional, podrá determinar con rigor técnico lo que sucedió en ese descarrilamiento del Tren Interoceánico que dejó un saldo de al menos 13 personas fallecidas y 98 heridas.

Dicho peritaje independiente determinará la calidad del balasto utilizado en esa obra, el mantenimiento de la vía, la velocidad y operación del tren, posibles fallas estructurales así como la responsabilidades públicas y privadas.

Advirtió que la participación exclusiva de autoridades mexicanas podría derivar en opacidad, encubrimiento o conclusiones a modo, por lo que insistió en que la investigación debe quedar en manos de organismos y expertos extranjeros sin vínculos políticos con el gobierno.

El legislador aseguró que la tragedia no debe considerarse un simple accidente, sino el resultado de una cadena de negligencias y corrupción que, dijo, debe ser esclarecida sin intervención del gobierno federal.

“Es el resultado trágico de la corrupción, de una mala planificación, de una mala ejecución de la obra sin supervisión. Es uso de balasto de mala calidad como la que surtía el clan de López Obrador.

Vázquez consideró que el siniestro “no puede minimizarse ni clasificarse como un simple evento ferroviario”.

“Hoy las advertencias se convirtieron en lápidas. Los audios donde los amigos de los hijos del poder se burlaban de que el tren se descarrilaría por el balasto de mala calidad ya no son solo evidencia de corrupción, son evidencia de un crimen”, recordó