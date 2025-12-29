Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles brindan recomendaciones útiles para las fiestas decembrinas

Guías Alimentarias Saludables, para comer saludablemente La Secretaría de Salud promueve revisar las Guías Alimentarias Saludables, para las cenas de este fin de año y en adelante, para basarse en una alimentación equilibrada y saludable, sin alimentos ultraprocesados ni bebidas azucaradas, permite prevenir enfermedades como obesidad, sobrepeso, así como diabetes e hipertensión

La Secretaría de Salud resaltó que para la última semana del año, y de cara a la cena de Fin de Año, recomienda revisar Las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la población mexicana 2025-2030, en las cuales se pueden encontrar recomendaciones saludables para preparar diferentes platillos.

Al respecto, el director general de Políticas en Salud Pública (DGPSP) Daniel Aceves Villagrán, resaltó que en dichas Guías, se pueden encontrar recomendaciones en las cuales se evita el consumo de productos ultraprocesados como embutidos: jamón, salchichas, así como enlatados, frituras, galletas, pan dulce y cereales de caja, ya que suelen contener cantidades excesivas de grasas saturadas, sal y azúcar. Enfatizó además, la importancia de evitar en estas fechas consumir refrescos, jugos envasados, saborizantes en polvo para agua y bebidas deportivas, ya que pueden dañar la salud y no aportan saciedad, así como evitar el consumo de alcohol para proteger el bienestar físico, mental y familiar, y procurar el consumo de alimentos frescos, sin sellos y consumir agua natural.

En temporada decembrina, la gente sube entre 3 a 5 kilos de peso

Indicó que en esta época, las personas suelen exceder su ingesta calórica, lo que resulta en una ganancia de peso de entre 3 y 5 kilos de peso, sobrepeso que suele ser difícil de eliminar si no se hacen cambios en los hábitos alimenticios, ni se realiza actividad física.

En las Guías Alimentarias se hacen recomendaciones como: comer menos carne y aumentar el consumo de más frijoles, lentejas y cantidades moderadas de huevo, pollo, pescado y lácteos, además de que el consumo de frutas y verduras aporta vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra. recordó además que consumir frijoles, lentejas y cereales integrales disminuye el riesgo de enfermedades del corazón, hipertensión, infartos, diabetes, algunos tipos de cáncer, enfermedad de Alzheimer y se relaciona con un menor aumento de peso.

Aceves Villagrán convocó a la población a disfrutar las fiestas decembrinas con unión, identidad, cuidado mutuo, y con nuestra salud y seguridad en el centro de la celebración.

“Disfrutemos cocinando platillos tradicionales ricos en vegetales, maíz y frijol. Comer rico y equilibrado, beber agua simple, tomar nuestros medicamentos a tiempo y descansar bien son los mejores regalos que podemos darnos a nosotros mismos y a nuestra familia. La seguridad de todos está en nuestras manos”, subrayó.