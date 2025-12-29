Piden diputados del PRI memorial sin historias relegadas de policías caídos

CDMX — Diputados del PRI llamaron al gobierno federal a erigir un Memorial Nacional de Policía en Honor a las Víctimas Caídas en Cumplimiento del Deber, lo que representaría, señalan, una muestra del compromiso del Estado mexicano con la memoria, la justicia y la dignidad de estos servidores públicos.

En un punto de acuerdo, la bancada, que coordinada Rubén Moreira Valdez, señaló que este memorial permitiría inscribir de manera permanente los nombres de quienes han perdido la vida sirviendo a la sociedad, en un registro nacional que conserve su memoria y visibilice su contribución.

Y además pidió que se garantice una pensión digna, justa y “suficiente” para los deudos de los oficiales

“La visibilidad es un acto de justicia. El olvido, una forma de violencia. Por ello, un registro nacional de policías caídos, junto con memoriales locales, garantizará que ninguna historia quede relegada”.

El grupo parlamentario del PRI, con 37 integrantes, consideró que la reparación simbólica debe acompañarse de la reparación material, pues las familias de los policías caídos enfrentan no sólo el dolor emocional de la pérdida, sino también consecuencias económicas y sociales profundas. La desaparición del ingreso principal, la incertidumbre jurídica en los trámites, la ausencia de protocolos claros y, en muchos casos, el desamparo institucional, agravan la vulnerabilidad de quienes dependían de esa persona, agregaron.

Los legisladores priistas también se pronunciaron por el establecimiento de mecanismos permanentes de reconocimiento y reparación simbólica.

Exigieron que un registro nacional y memoriales locales que garanticen que ninguna historia quede relegada.

“Es, en suma, la expresión más tangible de la gratitud de la Nación hacia quienes hicieron del deber su vocación y de la vida, un legado de servicio de vocación, cercanía y sacrificio. Reconocer públicamente a las y los policías caídos significa también reconocer que su labor constituye una parte esencial del tejido democrático. El respeto y la gratitud de la sociedad hacia sus cuerpos de seguridad fortalecen la confianza, mejoran la percepción institucional y promueven una cultura de legalidad basada en el respeto mutuo”, expresaron.

Refirieron que en el país existen ejemplos notables de reconocimiento institucional a las y los policías caídos en la Ciudad de México, Guadalajara, Estado de México, Chihuahua y Veracruz. Estos esfuerzos, señalaron, deben inspirar una política pública nacional que unifique criterios y garantice continuidad, con el apoyo y coordinación de la federación, concluyeron.