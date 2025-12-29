¿Quiénes son las personas que murieron en el Tren Interoceánico? Esta es la lista; había menores de edad (Cuartoscuro)

El gobierno federal reveló la identidad de las 13 personas que perdieron la vida en el accidente del Tren Interoceánico de pasajeros, que se descarriló el pasado domingo en Oaxaca, donde viajaban 250 personas a bordo.

De acuerdo con El País, el accidente ocurrió en el tren que recorría el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, cuando la segunda locomotora se salió de la vía y arrastró al resto del convoy.

Entre las víctimas de esta tragedia se encuentran dos menores de edad.

Gobierno federal comparte lista de víctimas fatales del Tren Interoceánico

Entre las víctimas identificadas están la menor Elena Solorza Cruz, de apenas seis años, y Luisa Camila Serrano Moreno, de 15 años. Ambas perdieron la vida en el descarrilamiento.

De acuerdo con la lista de víctimas emitida por el gobierno federal, también fallecieron: María Antonia Rosales Mendoza, de 58 años; Bersain Cruz López, de 65; María Concepción Barbosa Acevedo, de 65; Israel Enrique Gallegos Soto, de 60; Inés Alvarado Rojas, de 57; Amada Rasgado Lázaro, de 70; Patricia Medina Pérez, de 49; María Luisa Pasaron González, de 66; Raúl López Cruz de 67 años, Rogelio Alfonso Luna Luna, de 63; y Honoria Medina Pérez, de 65 años.

Familiares de las víctimas del accidente del Tren Interoceánico se presentaron al Crematorio Ernult en la comunidad de El Espinal, donde reclamaron los cuerpos de sus seres queridos.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acudió al lugar para dialogar con los familiares y expresar su apoyo ante la tragedia.

Familiares de las víctimas del accidente del Tren Interoceánico se presentaron al Crematorio Ernult El Espiral, Oaxaca, 29 de diciembre de 2025. (Cuartoscuro)

Familiares de las víctimas continuaron llegando al Crematorio Ernult, mientras autoridades locales y federales mantienen el acompañamiento y apoyo psicológico a los afectados.

Hasta el momento continúan las investigaciones para determinar las causas del descarrilamiento del tren, una tragedia que ha dejado hasta el momento 13 personas sin vida.



