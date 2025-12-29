Respaldan senadores de Morena investigación dela FGR sobre descarrilamiento del Tren Interoceánico

El presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento e Impulso al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en el Senado, Antonino Morales Toledo

En medio de los cuestionamientos y la desconfianza que ha surgido, el presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento e Impulso al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Antonino Morales Toledo respaldó el proceso de investigación que llevan a cabo la Fiscalía General de la República y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico y confió en que sus trabajos contribuirán al esclarecimiento de los hechos.

La FGR abrió una investigación para determinar las causas del descarriamiento del tren interoceánico que registró un saldo de al menos 13 personas fallecidas y 98 heridas.

El senador oaxaqueño manifestó su respaldo a las acciones y prioridades establecidas por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo sobre este accidente y reconoció que con este apoyo gubernamental se garantiza desde el primer momento la atención a las víctimas y se giran instrucciones para una investigación a fondo.

“Apoyamos decididamente el enfoque integral y responsable con el que están actuando los gobiernos federal y estatal. La coordinación entre todas las instancias ha sido fundamental para una respuesta ágil y eficaz”, sostuvo el presidente de la Comisión Especial.

Morales Toledo reiteró el compromiso de dar seguimiento al proceso y, en el ámbito de sus competencias, colaborar para que el Corredor Interoceánico continúe su operación con absoluto apego a los más altos parámetros de seguridad

“Nuestro deber es acompañar este proceso y trabajar para el fortalecimiento continuo de un proyecto vital para el desarrollo de la región y del país”, señaló.

Tras expresar sus condolencias a las familias en duelo y toda su solidaridad con las personas lesionadas a consecuencia del accidente ocurrido en el Tren Interoceánico que dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 98 heridas, destacó la importancia de la visita de la primera mandataria a Oaxaca para supervisar personalmente la atención médica, así como la coordinación inmediata y efectiva del gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz.

“Reconozco y valoro la activación inmediata de todos los protocolos de emergencia por parte del Gobierno de Oaxaca, que desplegó a sus corporaciones de seguridad, protección civil y servicios médicos desde el primer minuto”, indicó

El senador hizo un llamado a la confianza en las instituciones y a la unidad, rechazando la desinformación y manejo político que algunos actores políticos y económicos han hecho de la tragedia.

“Reiteramos nuestro más sentido pésame y solidaridad. Continuaremos sumando esfuerzos, desde nuestro espacio legislativo, para respaldar la atención a los afectados y el fortalecimiento de la infraestructura al servicio de la ciudadanía”, indicó