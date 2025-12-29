Sheinbaum mueve fichas: Miguel Torruco Garza llega a la SSPC en 2026 (Moisés Pablo Nava)

La mandataria federal detalló que el exdiputado federal se integrará a la dependencia encabezada por Omar García Harfuch a partir de 2026, con el objetivo de sustituir en el cargo a Esthela Damián Peralta, actual consejera jurídica del Gobierno de México.

Cabe destacar que Damián asumió el puesto de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal tras la salida de Ernestina Godoy, quien asumió la titularidad de la Fiscalía General de la República.

Sheinbaum explicó que la principal encomienda de Torruco Garza será fortalecer las acciones de prevención de la violencia entre jóvenes, con un enfoque en actividades deportivas y culturales. “Lo invité y dijo que sí. Él se va a encargar de una parte de la prevención vinculada con deporte y cultura”, señaló la presidenta.

Miguel Torruco Garza fue diputado federal durante el periodo 2021–2024 y contendió como candidato a la alcaldía Miguel Hidalgo en la elección local de 2024. Dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, es considerado uno de los perfiles denominados como relevo generacional.