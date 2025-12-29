Sheinbaum viajará a Oaxaca para hablar con las familias de las víctimas del accidente del Tren Interoceánico

Claudia Sheinbaum Pardo (Moisés Pablo Nava)

Este lunes la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló las prioridades de su gobierno para dar atención al accidente del Tren Interoceánico, de las cuales, la principal es la atención a las víctimas y a sus familiares, para lo que se trasladará al estado de Oaxaca.

Señaló que para cumplir esta tarea también se encuentran en el lugar del siniestro Alejandro Svarch, titular del IMSS-Bienestar; Zoé Robledo, director general de IMSS; y la Secretaría de Marina.

En segundo lugar, afirmó que tanto la Fiscalía General de la República, como la Fiscalía Estatal se encuentran trabajando en la investigación para esclarecer “con mucho rigor” los hechos que ocasionaron el incidente, en colaboración con la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario que se encargará de realizar una revisión del caso.

La Presidenta informó que para garantizar la seguridad del Tren, la Secretaría de Marina trabajará para tener la certeza de que la vía y demás elemetos se encuentran en condiciones óptimas para que opere nuevamente.

La Presidenta aseguró que, “como siempre, vamos a actuar con mucha seriedad y responsabilidad, en este caso, como en otros casos”, en colaboración institucional.