Habrá reparación integral del daño, dice Sheinbaum… y anuncia que Tren Interoceánico volverá a operar

La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que habrá reparación integral del daño causado por el accidente del Tren Interoceánico

Luego de que el pasado 28 de diciembre de 2025, un tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se saliera de las vías en Oaxaca, hubo un saldo trágico de al menos 13 personas fallecidas y cerca de 98 lesionadas.

Este siniestro no es un accidente cualquiera; forma parte de una obra emblemática para el país que busca conectar el Pacífico y el Golfo de México mediante trenes de carga y pasajeros.

¿Cómo ayudará el Gobierno de México a las víctimas?

Durante la conferencia matutina de este 30 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que habrá “reparación integral del daño” para las personas que resultaron lesionadas y para los familiares de quienes perdieron la vida en el accidente.

Primero vino un apoyo inmediato de 30 mil pesos por persona afectada, destinado a cubrir gastos urgentes, como funerales o atención médica, tras la tragedia.

Cabe mencionar que una “reparación integral” es algo más profundo: implica que, si las familias lo desean, podrán acceder a un proceso adicional que incluye indemnizaciones mayores y compensaciones de largo plazo tras la investigación y la definición legal correspondiente.

En palabras de la mandataria, el apoyo inicial es para aliviar gastos de estos días, y la reparación integral será definida junto con las víctimas y en función de lo que establezcan las aseguradoras y la Fiscalía General de la República.

Investigación y compromiso oficial

Además de los apoyos, la Fiscalía General de la República (FGR) ya inició las diligencias para conocer qué causó el descarrilamiento del Tren Interoceánico, con peritajes sobre la caja negra y otros elementos técnicos que ayuden a esclarecer el caso.

Sheinbaum reafirmó que el gobierno federal seguirá acompañando a las familias afectadas, supervisando la atención médica y el esclarecimiento de lo ocurrido.

Así mismo, aclaró que el Tren Interoceánico funcionará con normalidad tras contar con las revisiones y certificaciones necesarias para garantizar su estabilidad y seguridad.