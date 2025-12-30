Impulsará Secretaría de Salud campaña de donación de órganos

Secretario de Salud, David Kershenobich

El secretario de Salud, David Kershenobich adelantó la creación de la campaña federal Por un México sin lista de espera, cuyo objetivo es alentar a la población a unirse a la donación de órganos con el objetivo de salvar vidas.

Al respecto, el secretario presentó las cifras de trasplantes de órganos realizados en México, de los cuales la mayoría de riñón, hígado y corazón son realizados en hospitales del sector público.

Kershenobich, informó que durante 2025 se realizaron 2 mil 783 trasplantes de riñón de los cuales, 2 mil 126 fueron hechos en hospitales públicos. En los pasados 5 años se realizaron 14 mil 347 trasplantes: 10 mil 104 de donantes vivos y 4 mil 243 de donantes fallecidos, de los a cuales se registró una sobrevida del 93.5 por ciento y del 84.2 por ciento respectivamente.

Igualmente, en el presente año se llevaron a cabo 245 trasplantes de hígado de los cuales, 187 fueron en hospitales públicos. De 641 trasplantes, la supervivencia a 5 años es de 71.5 por ciento.

Respecto a los trasplantes de corazón, en el mismo periodo se realizaron 46, incluyendo 4 duales de corazón/riñón; 45 de ellos fueron realizados en hospitales públicos con una supervivencia a 4 años a nivel nacional de 62.9 por ciento y una sobrevida que cumple con los estándares internacionales, gracias a lo cual, los pacientes pueden retomar una vida prácticamente normal debido al tratamiento y a la inmunosupresión garantizada.

Además, se tiene registro de 10 trasplantes de pulmón durante el año, de los cuales, 3 fueron realizados en hospitales públicos. En 5 años, el total de trasplantes fue de 48.

El Secretario de Salud finalizó su intervención en la conferencia mañanera señalando que un donador de órganos puede salvar la vida de hasta 8 personas, por lo que resaltó la importancia de que en el país se fomente la cultura de la donación