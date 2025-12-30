ISSSTE prepara triple pago para pensionados en enero de 2026: quiénes lo recibirán y cómo funciona

Pensión IMSS e ISSSTE 2025: fechas del próximo pago

Con el inicio del nuevo año, muchos pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tienen algo más que celebrar: este 2026 comenzará con un triple pago para ciertos beneficiarios, una medida que busca aliviar la carga económica tras un año lleno de retos financieros para las familias mexicanas.

La noticia fue confirmada por fuentes oficiales y reportada por medios nacionales, y representa un alivio para quienes dependen de estos recursos para cubrir sus necesidades básicas, servicios y calidad de vida. La medida llega en un momento en el que los gastos típicos de fin de año y la expectativa de inicio de año pueden pesar más en los bolsillos de los adultos mayores.

¿Qué es el “triple pago” del ISSSTE y quiénes lo recibirán?

El triple pago consiste en la entrega de tres bimestres de pensión acumulados en un solo depósito al inicio de enero de 2026. Este pago extraordinario se otorgará a pensionados y jubilados del ISSSTE que cumplen con ciertos requisitos y que, por calendario de pagos, reciben su pensión en ese primer mes del año.

Es importante aclarar que este no es un pago adicional por mérito, sino una acumulación de los pagos correspondientes a dos bimestres más el bimestre de enero-febrero, lo que da lugar a un desembolso más alto en una sola exhibición. La medida busca facilitar la planeación económica de los pensionados, especialmente en un mes en el que varios gastos recurrentes coinciden.

¿Quiénes podrían recibir este “triple pago”?

Según lo explicado por autoridades del ISSSTE, los beneficiarios con calendario de pago para enero de 2026 serán quienes reciban este depósito triple. En términos prácticos, se trata de los pensionados que:

Ya están inscritos en la nómina de pensionados del ISSSTE

Tienen derecho a recibir su pensión en enero de 2026

Cumplen con los requisitos de antigüedad y documentación actualizada

Este mecanismo se aplica de manera similar al “triple pago” que se ha realizado en años anteriores, y tiene la lógica de agrupar recursos para que los pensionados cuenten con un ingreso mayor en un solo mes.

¿Cuándo se realizará el depósito?

El ISSSTE ha adelantado que el depósito del triple pago de pensión se hará durante la primera quincena de enero, como parte de la programación de pagos del organismo. La institución ha solicitado a los beneficiarios revisar sus cuentas y estar atentos a los avisos oficiales, así como confirmar que su información bancaria esté actualizada para evitar contratiempos.

Para muchos pensionados, recibir un pago más grande al inicio del año puede significar, cubrir gastos médicos o de salud, pagar servicios o deudas acumuladas, adelantar compras necesarias del año, realizar actividades de esparcimiento o convivencia familiar, entre muchos otros beneficios.