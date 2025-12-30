Lo que nosotros tenemos que decir es que no estamos de acuerdo con las intervenciones: Sheinbaum

El día martes 30 de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó las recientes intervenciones de Estados Unidos en contra de Venezuela. Con esto reiteró la postura del país en oposición a cualquier tipo de acción extranjera

“Lo que nosotros tenemos que decir es que no estamos de acuerdo con las intervenciones. Y menos pues militares. Esa es la Constitución de nuestro país y eso es lo que vamos a seguir defendiendo”, aseguró Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones de la mandataria surgieron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara el lunes que su país había llevado a cabo una acción militar en contra de un muelle de Venezuela. Sin ofrecer muchos detalles, solo aseguró que se trata de un punto donde cargan las drogas en los barcos.

De acuerdo a The New York Times, dicha acción fue llevada a cabo con drones que tenían como objetivo el muelle de un puerto en Venezuela. Ya que se creía que ahí era era donde la banda criminal de origen venezolano, Tren de Aragua, almacenaba drogas y preparaba su traslado en embarcaciones.

Ante esto Claudia Sheinbaum, enfatizó en que los conflictos internacionales deben resolverse de manera diplomática y multilateral. Asimismo comentó que considera que los organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), deben de asumir un rol más activo para evitar una mayor escalada de violencia.

“Como hemos dicho, Naciones Unidas tiene que tomar un papel mucho más protagónico en estos casos”, sostuvo Sheinbaum.

Históricamente, México ha mantenido una política exterior que rechaza la intrusión en los asuntos internos de otros países. Permitiendo así que el diálogo sirva como un mecanismo para solucionar las controversias.

En el caso particular de Venezuela, México, ha evitado respaldar cualquier sanción unilateral o acciones militares. Prefiriendo abogar por que se den procesos de negociación entre las partes en conflicto.

Desde el inicio de su Administración, en octubre de 2024, Sheinbaum se ha mantenido firme en que México seguirá teniendo una política exterior que prioriza la paz, el respeto al derecho internacional y el fortalecimiento de los mecanismos multilaterales.

En este sentido, la gobernante mexicana, se mostró, la semana pasada, dispuesta a convocar a países americanos y de otros continentes con el fin de encontrar una solución pacífica para cualquier conflicto en Venezuela y la región.