Piden senadores de Morena descartar un boicot al tren interoceánico descarrilado

Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca Foto: Cuartoscuro (Fotógrafo Especial)

El integrante de la Comisión de Infraestructura Ferroviaria del Senado de la República, Emmanuel Reyes Carmona, destacó la importancia de revisar la velocidad a la que se trasladaba el Tren Interoceánico que se descarriló pues ese factor pudo ser clave para el accidente que tiene hasta el momento un saldo de al menos 13 personas fallecidas y casi un centenar de heridas pero tampoco descartó un posible boicot a ese medio de transporte.

El senador morenista, quien recordó que cuenta con conocimiento del funcionamiento de trenes desde su niñez, subrayó la importancia de revisar la velocidad máxima permitida en el tramo de donde se descarriló el ferrocarril y contrastarla con la velocidad real a la que circulaba , así como descartar cualquier acto deliberado que pudiera haber afectado la infraestructura ferroviaria.

“Posiblemente hayan quitado componentes de la vía como los tornillos, pernos, planchuelas o incluso hasta un corte de riel”, hipótesis que deberá ser confirmada o descartada por las autoridades competentes, consideró

Indicó que las cámaras de video de las locomotoras y las llamadas cajas negras aportarán información clave para el esclarecimiento de los hechos.

Carmona señaló que no se considera un experto en materia ferroviaria; sin embargo, destacó que cuenta con un conocimiento cercano de los trabajos de vía desde su niñez, debido a que su padre es trabajador ferroviario desde hace 39 años, su abuelo fue ferrocarrilero y su bisabuelo también, experiencia familiar que le ha permitido conocer de primera mano la construcción, mantenimiento y reparación de vías férreas.

En ese sentido, explicó que, a partir de los descarrilamientos que ha conocido a lo largo de su vida, este tipo de accidentes pueden ser ocasionados por desperfectos en la vía que no necesariamente responden a fallas estructurales, sino a posibles daños provocados previamente al paso del tren de pasajeros, o bien a factores relacionados con la velocidad de circulación del convoy.

Agregó que, de acuerdo con una interpretación visual preliminar de las fotografías y videos difundidos, el tramo donde ocurrió el accidente presenta una curva pronunciada, por lo que, de haberse tomado a una velocidad elevada, el tren pudo haberse “coleteado”, lo que habría ocasionado el descarrilamiento y, al tratarse de un barranco, la caída de al menos un par de vagones, donde se encontraba la mayor parte de las víctimas.

Asimismo, destacó la importancia de revisar la velocidad máxima permitida en ese tramo y contrastarla con la velocidad real a la que circulaba el tren, así como descartar cualquier acto deliberado que pudiera haber afectado la infraestructura ferroviaria.

Reyes Carmona expresó su plena confianza en las investigaciones que realiza la Fiscalía para el deslinde de responsabilidades y reiteró que, desde el ámbito legislativo y particularmente desde la Comisión de Infraestructura Ferroviaria, se dará puntual seguimiento a este lamentable hecho, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención y seguridad en la infraestructura ferroviaria del país, priorizando en todo momento la protección de la vida y la integridad de las personas usuarias.