Reprueban diputados de Morena difusión de rostros de víctimas de accidente en tren

CDMX — El vocero de los diputados federales de Morena, Arturo Ávila, condenó la difusión de los rostros de las víctimas que dejó el accidente en la Línea Z del Tren Interoceánico ocurrido el domingo pasado.

El legislador señaló en su cuenta de X que en estos momentos México debe actuar con responsabilidad y humanidad.

“Ante el accidente del Tren Interoceánico, necesitamos responsabilidad y humanidad. Publicar los rostros de las víctimas sin permiso revictimiza y usa el dolor con fines políticos”, expresó.

El morenista destacó que en contraste con esas conductas, la “Presidenta @Claudiashein ha acompañado a las familias y el apoyo del gobierno ha sido total”.

Aseveró que en Morena no se lucra con el dolor: “lo respetamos, lo acompañamos y atendemos”.

A esto se sumó el legislador Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien dijo que desde su bancada se reprueba, se lamenta y condena que algunos medios utilicen los rostros de personas que perdieron la vida en la lamentable tragedia.

“Las tragedias no son para festinar ni lucrar con el dolor ajeno. Son hechos lamentables que exigen respeto, sensibilidad y el debido deslinde de responsabilidades, nunca para convertirse en alimento para quienes buscan dañar a la República”, comentó.

El morenista refredó “todo el apoyo para nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha actuado con responsabilidad, sensibilidad y compromiso con la verdad”.