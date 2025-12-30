Vive Quintana Roo un 2025 histórico al romper récords en cruceros y operaciones aéreas: Mara Lezama

Quintana Roo vive en 2025 el mejor año de su historia en materia turística, particularmente en el segmento de cruceros, al registrar cifras récord tanto en el arribo de embarcaciones como de visitantes, informó la gobernadora Mara Lezama Espinosa, quien destacó que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, la iniciativa privada y organismos internacionales, como la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA).

Mara Lezama

De acuerdo con las proyecciones para este año, el estado alcanzará la llegada de más de 7.4 millones de cruceristas, lo que representa un crecimiento del 3.6 por ciento en comparación con 2024, consolidando a Quintana Roo como el principal destino de cruceros en México y uno de los más importantes a nivel mundial.

En el sur de la entidad, Costa Maya mantiene un crecimiento sostenido, con la proyección de recibir más de 2 millones 802 mil visitantes, lo que equivale a un incremento del 9.1 por ciento respecto al año anterior. En tanto, Cozumel se reafirma como uno de los puertos más relevantes del Caribe, al prever la llegada de más de 4 millones 622 mil cruceristas, con un aumento del 0.5 por ciento en comparación con 2024.

En cuanto a la operación portuaria, durante 2025 se estima el arribo de 1,874 embarcaciones, cifra que representa un incremento del 3.8 por ciento respecto al año previo. De este total, Cozumel recibirá 1,300 cruceros, con un crecimiento del 1.5 por ciento, mientras que Costa Maya alcanzará 574 embarcaciones, destacando un aumento del 9.3 por ciento.

A estos resultados se suma un hecho histórico para la industria turística del estado y del país: Quintana Roo rompió dos récords en una sola semana al registrar 760 y 771 operaciones aéreas diarias en sus cuatro aeropuertos internacionales, confirmando el dinamismo y la alta conectividad del destino.

La gobernadora subrayó que este crecimiento se ve fortalecido por la implementación de un derecho estatal de 5 dólares por crucerista, el cual es igualado por el Gobierno del Estado, recurso que se destina de manera directa al mejoramiento de la infraestructura turística, elevando la calidad de los servicios, la seguridad y la experiencia de las y los visitantes, así como de las comunidades receptoras.

“Este logro es resultado de una visión clara que impulsa un desarrollo turístico ordenado, sostenible y con responsabilidad social, enfocado en generar bienestar y prosperidad compartida para las y los quintanarroenses”, expresó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.