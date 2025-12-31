¿Cuándo depositan el PRIMER PAGO de Mi Beca para Empezar 2026 y de cuánto será?

Mi Beca para Empezar 2026: cuándo depositan el PRIMER PAGO y de cuánto será

El apoyo económico “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar” para los estudiantes de la Ciudad de México comenzará el año con fuerza. Este depósito se hace directamente a la tarjeta asociada al programa y corresponde al quinto pago del ciclo escolar 2025-2026, que cubre el periodo de educación básica.

Montos por nivel educativo en el primer pago de 2026

De acuerdo con la información oficial, el primer pago del 2026 del programa “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar” se realizará el 1 de enero de 2026.

El monto que se recibe depende de si el o la estudiante está en preescolar, primaria o CAM (Centro de Atención Múltiple). Para este primer pago del año:

Preescolar: 600 pesos

600 pesos Primaria: 650 pesos

650 pesos CAM preescolar, primaria y laboral: 600 pesos

Este dinero se deposita en la cuenta vinculada del estudiante y puede usarse en una amplia gama de establecimientos escolares y tiendas afiliadas.

¿Quiénes reciben “Mi Beca para Empezar” y cómo asegurarlo?

El programa está dirigido a niñas y niños inscritos en escuelas públicas de educación básica en CDMX: preescolar y primaria, incluyendo CAM.

Requisitos para recibir el pago

Si tus hijos ya recibieron el apoyo en años anteriores, no necesitas hacer trámite nuevo para continuar recibiendo depósitos.

Si es un nuevo ingreso, debes haber terminado el registro antes del 31 de diciembre de 2025 para poder recibir este pago sin contratiempos.

Documentos esenciales:

Identificación oficial del tutor

CURP del beneficiario

Comprobante de domicilio vigente

Cuenta Llave CDMX activa

El proceso es totalmente en línea desde el sitio oficial de registro y no genera costos adicionales.

¿Cómo usar tu apoyo de forma inteligente?

Este apoyo económico no está pensado para retirarse como efectivo, sino para comprar útiles escolares, uniformes, alimentos o material educativo en las tiendas afiliadas al programa (papelerías, supermercados y otros establecimientos).

Este pago de enero representa la continuación de los depósitos mensuales que se realizan, típicamente los días 1 de cada mes, hasta junio de 2026 según el calendario oficial del Fibien del ciclo escolar.

No olvides que el programa incluye apoyos anuales para útiles y uniformes que muchas veces se dispersan al inicio del ciclo escolar.