Activan en el sureste del Valle de México contingencia ambiental atmosférica regional

contingencia ambiental atmosférica regional (Miguel Urbina Cedillo)

El día de hoy, la Comisión Ambiental de la Megalópolis ha informado que se registró un valor de 107.3 µg/m3 (microgramos por metro cúbico) de partículas PM2.5 en la estación Santiago Acahualtepec (SAC), la cual se ubica en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

Lo anterior se explica a que durante la madrugada y la mañana hubo un aumento en la concentración de partículas en el aire, causado principalmente por el uso de pirotecnia y por la quema de materiales y combustibles. Esta situación empeoro a causa de una inversión térmica fortalecida por las bajas temperaturas y un viento muy débil característicos de las primeras horas dela mañana. Dichas condiciones son desfavorables para la dispersión de contaminantes en el Valle de México.

A causa de ellos y fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas que aplican en la Zona Metropolitana del Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de Contingencia Ambiental Regional .

Esto comprende a las alcaldías de Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco y los municipios de: Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad.

RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIÓN

Mantenerse informados sobre el estado de la calidad del aire.

Evitar hacer actividades cívicas, culturales, de recreo o ejercicio al aire libre a cualquier hora del día.

No fumar en especial en espacios cerrados.

En caso de contar con aire acondicionado en el hogar o automóvil, utilizarlo en modo de ”recirculación”.

Para reducir la generación y exposición a partículas cuando se está en interiores, no prender velas ni quemar leña u otros materiales.

Se prohíbe la quema de materiales y residuos.

Procurar no usar las chimeneas domésticas.

Reportar cualquier tipo de incendio de manera inmediata a los teléfonos: CONAFOR 911 0311; Locatel CATGEM 800-696-9696 800-737-0000 o 911; Centro Estatal de Combate y Control de Incendios 55-56-30-53-60; PROBOSQUE 722-878-9820