Aumenta a 14 el número de víctimas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

Se descarrila tren Interoceánico El accidente causó la muerte de 13 personas y dejó 98 heridos

El accidente del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, registrado el pasado 28 de diciembre de 2025 en el tramo ferroviario de Nizanda, Oaxaca, dejó un saldo definitivo de 14 personas fallecidas, luego de que una mujer de 73 años perdiera la vida este 1 de enero de 2026 a consecuencia de las lesiones sufridas durante el siniestro, confirmó la Secretaría de Marina (SEMAR).

Detalles del accidente

El descarrilamiento ocurrió cuando un tren de pasajeros circulaba por una curva y varios de sus vagones se salieron de las vías, cayendo por un talud. En un primer balance, las autoridades reportaron 13 muertos y 98 personas lesionadas, algunas de ellas de gravedad.

En el convoy viajaban alrededor de 250 pasajeros y miembros de la tripulación, muchos de ellos con destino a distintos puntos del sureste del país por las celebraciones de fin de año. Del total de heridos, 36 personas requirieron hospitalización, siendo atendidas en centros médicos de Matías Romero, Salina Cruz, Juchitán e Ixtepec.

Nuevo saldo oficial

La muerte de la mujer de 73 años, quien permanecía bajo atención médica desde el día del accidente, llevó a las autoridades a actualizar el número de víctimas mortales a 14, convirtiéndose en uno de los incidentes ferroviarios más graves registrados recientemente en el país.

Entre las personas fallecidas se encuentran estudiantes, un docente, un periodista y menores de edad, según los primeros datos oficiales difundidos tras el siniestro.

Investigación y apoyo a víctimas

Tras el accidente, corporaciones de seguridad y equipos de emergencia desplegaron labores de rescate y atención médica, mientras que el Gobierno federal anunció apoyos económicos y acompañamiento para las familias afectadas.

La Fiscalía General de la República (FGR) continúa con las investigaciones para determinar las causas del descarrilamiento, analizando posibles fallas técnicas, condiciones de las vías y otros factores que pudieron influir en el accidente, con el objetivo de prevenir hechos similares en el futuro.