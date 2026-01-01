Fallece otra víctima del Tren Interoceánico; una mujer de 73 años

Fallece Hilda Alcántara, víctima del Tren Interoceánico

Como consecuencia de las lesiones que sufrió después del descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que ocurrió el pasado 28 de diciembre, Hilda Alcántara de 73 años de edad falleció este 1 de enero.

De acuerdo a la Secretaría de Marina (Semar), la victima se encontraba hospitalizada y bajo atención médica, desde el día del accidente. Los médicos decretaron que tenía politraumatismo severo, además de fracturas inferir (fémur, tibia y peroné) y múltiplex fracturas costales.

Antes esto, con el objetivo de atender las fracturas, se llevó a cabo un procedimiento quirúrgico con resultados satisfactorios. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, la paciente presento una tromboembolia pulmonar y falleció a las 10:35 horas del día de hoy.

Por medio de sus redes sociales, la Sema ha expresado sus condolencias a los familiares, quienes se encuentran recibiendo acompañamiento y apoyo integral por parte del gobierno federal.

La Semar, también comentó que mantiene coordinación con las autoridades competentes con el objetivo de que todas las victimas del accidente reciban atención integral.