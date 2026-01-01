Intento de robo en la carretera Querétaro–SLP: conductor narra el modus operandi de asaltantes (@MLopezSanMartin)

Inician el año con un intento de asalto.

Un conductor de autobús de ETN, una empresa mexicana de transporte terrestre de pasajeros conocida por su servicio ejecutivo y de lujo en rutas de larga distancia, narró su experiencia durante un intento de asalto mientras circulaba por la Carretera Federal 57 (México–Querétaro–San Luis Potosí).

La victima habló sobre el reciente intento de robo que sufrió junto a sus compañeros en la carretera Querétaro–SLP, donde quedaron varados en el tramo de Querétaro a San Luis.

Modus operandi descrito en el intento de asalto en carretera Querétaro–SLP

La inseguridad en las carreteras del país es una constante para los conductores de tráileres, camiones de carga, autobuses de pasajeros y automóviles particulares.

En el video compartido en redes sociales por Manuel López San Martín, se describe cómo la unidad de transporte que se dirigía a Monterrey sufrió un daño en el sistema eléctrico, presuntamente provocado de forma intencional para obligar al vehículo a detenerse y concretar el atraco.

Según menciona la víctima del intento de asalto, esta situación es parte del día a día para quienes transitan por vías federales y asegura que ellos mismos “estuvieron a punto de convertirse en una carpeta más” dentro del gran número de casos registrados.

En el video que circula en redes sociales, un chofer de la empresa ETN narra el intento de asalto del que fue víctima junto a sus acompañantes la noche del 31 de diciembre de 2025.

El hecho ocurrió pasando el kilómetro 120 sobre la carretera 57, en el tramo Querétaro–San Luis.

A continuación, la narración del conductor acerca del modus operandi del intento de atraco en la carretera Querétaro–SLP:

“Me pusieron unas piedras en el camino, intentaron apedrearme para disminuir la velocidad... No me paré, vi que el autobús funcionaba”, cuenta el chofer.

Además, detalla los daños que sufrió la unidad como parte de la agresión:

“Esa fue la falla por la cual, derivado del intento de asalto, ya no pudimos continuar. Todo el cableado del sistema del arnés, que lleva la señal de todos los módulos, está dañado, está troceado”, explica, señalando que esto los dejó varados sin posibilidad de avanzar.

Intento de asalto en la carretera federal Querétaro–SLP



Un operador de ETN relata lo ocurrido



Es la constante en las carreteras



Riesgo permanente y una autoridad que no aparece pic.twitter.com/S5H4JgsFQw — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 1, 2026

Finalmente, el conductor expresó su frustración ante la normalización de los asaltos carreteros, refiriéndose a ellos como “gajes del oficio”, lamentando que muchos casos terminen solo como carpetas sin avances ni seguimiento.