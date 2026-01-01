México atendió a más de 46 millones de visitantes y migrantes durante 2025

Durante el año pasado, el Instituto Nacional de Migración (INM) desarrolló una agenda intensa de trabajo basada en una política migratoria humanista y con pleno respeto a los derechos humanos, según lo informado en su primer comunicado oficial del año.

De acuerdo con el informe, en 2025 el INM registró el ingreso regular de 46 millones 707,328 personas, nacionales y extranjeras, a través de módulos migratorios ubicados en terminales aéreas, terrestres y marítimas del país.

En ese mismo periodo, la institución emitió 282,063 documentos migratorios que permitieron a personas extranjeras regularizar su estancia en territorio nacional. Asimismo, frente a las nuevas dinámicas de movilidad humana, el Programa de Repatriación Digna recibió y auxilió a 142,706 connacionales, principalmente provenientes de Estados Unidos, a quienes se les brindaron opciones para su reinserción social y económica.

El INM cuenta actualmente con 11 módulos de repatriación ubicados en cinco estados fronterizos con Estados Unidos, y a través de los Grupos Beta, se proporcionó atención humanitaria a 91,000 personas nacionales y extranjeras durante su tránsito por nuestro país. En la frontera norte se orientó a 179,137 personas, mientras que en la frontera sur se atendió a 12,665.

Entre las acciones prioritarias del instituto se encuentra la protección de personas migrantes en situación de vulnerabilidad, como niñas, niños, adolescentes y mujeres embarazadas. Durante 2025, 563 Oficiales de Protección a la Infancia y Grupos Vulnerables brindaron asistencia a 15 mil 656 niñas, niños y adolescentes extranjeros, de los cuales 14 mil 655 viajaban acompañados y mil uno lo hacían solos.

El Programa Héroes Paisanas y Paisanos, enfocado en la orientación y apoyo a visitantes nacionales y extranjeros, atendió a 2 millones 229,821 personas a lo largo del año, con la participación de 1,497 observadores.

En materia de capacitación, el INM registró 7 mil 696 participaciones en siete cursos obligatorios en derechos humanos, además, 2,455 Agentes Federales de Migración participaron en cursos de formación sustantiva y mil 76 servidores públicos fueron capacitados en Protección Civil.

Con estos resultados, el Instituto Nacional de Migración refrendó su compromiso de impulsar una migración segura, ordenada, regular y humana, conforme a las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.