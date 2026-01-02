17 heridos continúan hospitalizados en descarrilamiento del Tren Interoceánico: Sheinbaum

17 personas permanecen hospitalizadas y que algunas ya han sido trasladas a la Ciudad de México para ser atendidas. (Fotógrafo Especial)

Como consecuencia del descarrilamiento del Tren Interoceánico, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que 17 personas permanecen hospitalizadas y que algunas ya han sido trasladas a la Ciudad de México para ser atendidas.

“Nuestro pésame a la familia de la persona que el día de ayer falleció: doña Hilda, fue trasladada a un hospital en Oaxaca y de todas maneras no pudo salvarse por las heridas que tenía”, comentó la mandataria durante su conferencia mañanera.

Con relación al segmento del tren que se desbarrancó, la presidenta hizo hincapié en que “la Secretaría de Marina está en ello, no es un lugar sencillo para poder colocar una grúa, es lo que estaban revisando, entonces van a ver la manera de recuperar este vagón que cayó”.

Estas palabras fueron seguidas de la descripción que hizo Sheinbaum del plan de acción para paliar la situación, con el que se atenderá a las víctimas, se brindará apoyo a los deudos y se garantizará la seguridad de la vía.

“Va a haber reparación integral del daño y tiene que venir a partir de la investigación de la fiscalía, trabajando en conjunto con la Comisión Ejecutiva de Víctimas”, afirmó la jefa del Ejecutivo.

Por último, reiteró que se llevará a cabo una investigación rigurosa para determinar la causa del accidente y así, tomar las medidas necesarias para evitar que se repita un caso similar, a fin de “garantizar que esa vía puede utilizarse de manera segura o qué se requiere hacer para que sea utilizada de manera segura”.