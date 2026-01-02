Atiende AGRICULTURA caso de gusano barrenador del ganado en el Estado de México

Atienden caso de gusano barrenador en Edomex

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULRURA) informó que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), confirmó la detección de un caso de gusano barrenador del ganado (GBG) en el Estado de México, el cual fue atendido de manera inmediata y dieron tratamiento preventivo a los 20 animales que se encontraban en el rancho, ninguno de los cuales estaban afectados por la plaga.

El caso fue identificado en una cabra en el municipio de Tlatlaya, ubicado en la región sur del estado, donde el animal presentaba una herida sin atención médica adecuada, que fue el punto de infestación de la larva. Tras la validación del caso, el gobierno estatal declaró una fase preventiva.

En coordinación con las autoridades del Gobierno del Estado de México y la colaboración de las y los productores, el Senasica pudo controlar el caso para impedir su dispersión en la zona. Igualmente se realizó el despliegue de personal técnico especializado para fortalecer la vigilancia en la zona y realizar las siguientes acciones:

Búsqueda activa de casos sospechosos en coordinación con el Gobierno del Estado de México.

Ofrecer pláticas informativas y capacitación a ganaderas y ganaderos locales, para la aplicación de medidas preventivas.

Difusión para promover la notificación oportuna de casos.

Instalación de nuevas trampas en puntos estratégicos alrededor del área de detección.

Mantener la inspección en puntos estratégicos.

Además del caso de gusano barrenador en el Estado de México, en Tamaulipas se mantiene en alerta por el cerco sanitario asentado en la región del municipio de Llera de Canales debido a la presencia de una cría bovina infectada de gusano barrenador. Por tal razón, las autoridades sanitarias fortalecieron la dispersión de mosquicida estéril en los límites con el río Pánuco y la región Huasteca, al poniente de Nuevo Morelos y al norte de Tampico, donde se localiza Altamira.

La Secretaría de Agricultura reiteró el llamado a productoras, productores y a la población en general a mantener la vigilancia constante y notificar de inmediato cualquier lesión sospechosa en animales, asegurando así la preservación del estatus zoosanitario del país y la protección del patrimonio pecuario nacional.

