Mundial 2026 disparará precios de hoteles hasta 300% en México

Mundial 2026 disparará precios de hoteles hasta 300% FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

En vísperas de la Copa Mundial de Fútbol 2026, se prevé un crecimiento de 1.3% del Producto Interno Bruto (PIB) en la economía mexicana.

El secretario general de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar Xirinachs, declaró que “el Mundial FIFA 2026 será uno de los factores que impulsarán la economía local”.

Aunque advirtió que “pese a la contribución positiva, como ha ocurrido en otros eventos similares, estos efectos suelen tener un carácter marginal y temporal”.

El torneo internacional arrancará el próximo 11 de junio y se disputarán 13 encuentros en territorio nacional: cinco en Ciudad de México, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey.

El diario The Athletic, medio deportivo del New York Times, hizo un análisis por medio del cual evaluó que los precios de hoteles se dispararán hasta 300% en fechas cercanas al evento.

Eduardo Mercado Peña, director general de Consultoría Gastronómica y Hotelería Integral (Congahin), explicó que el incremento no tiene punto de comparación con una temporada alta típica, además de que también se proyecta una tasa de ocupación del 100% en la renta de inmuebles cercanos a los estadios.

Mercado Peña agregó que los restaurantes tendrán un crecimiento de 30% en sus ventas, y que se podría alzar hasta el 80% durante las jornadas mundialistas. “Los días de partido de la Selección Mexicana o eliminatorias directas, este número podría duplicarse en establecimientos tipo sports bar“, mencionó.

Enfatizó que los incrementos en ventas estarán concentrados en las cercanías del Estadio Azteca, en la Ciudad de México; el Estadio Akron, en Guadalajara y el Estadio BBVA, en Monterrey.

Sobre esta misma línea, el transporte público de las zonas también se verá impulsado. Según las estimaciones, significará al menos un incremento del 10% en ventas para la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat).

Por esta razón, se tiene planeado ampliar la infraestructura, construyendo más terminales de autobuses en las ciudades anfitrionas. Las cuales, de acuerdo con el organismo, se instalarán de manera permanente.