Nombran a Víctor Hugo Borja como nuevo titular de la COFEPRIS

Víctor Hugo Borja

El día de hoy, la presidenta de México Claudia Sheinbaum, confirmó durante la conferencia “Mañanera del Pueblo”, que Víctor Hugo Borja ha sido elegido como el nuevo titular de la COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ​). La decisión del nombramiento fue tomada por David Kershenobich Stalnijowitz, secretario de Salud.

Víctor Hugo Borja es originario del estado de Guerrero, estudió la carrera de Médico Cirujano en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Inició su labor como médico en el Centro Nacional de Medicina de Aviación y fue profesor de epidemiología de varias generaciones en la Escuela de Salud Pública de México del Instituto Nacional de Salud Pública. En 2001 se integró al IMSS y es Miembro de la Academia Nacional de Medicina de México y del Consejo Nacional de Salud Pública. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel III) y ha sido miembro del Comité Editorial de Occupational and Environmetal Medicine y de International Journal of Occupational Health.

Como Titular de la Unidad de Salud Pública impulsó la ampliación de cobertura de los programas preventivos (PREVENIMSS) y la evaluación de su impacto en la salud de los derechohabientes. Y apoyó la creación de la Unidad de Atención Primaria a la Salud.

Borja asumió la titularidad de la Cofepris en sustitución de la doctora Armida Zúñiga Estrada, quien ocupó el cargo de octubre de 2024 a diciembre de 2025.

En su conferencia matutina de este viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este cambio de la “importante” institución en la que, dijo, “se aprueba todo lo que tiene que ver con salud, nuevos medicamentos y alimentos”.

“No queremos nada de corrupción y tiene que ser una institución eficiente, que pueda dar los resultados de una revisión con tiempo para que haya mayor desarrollo en el país de medicamentos y actividades relacionadas con la salud”, enfatizó Sheinbaum.