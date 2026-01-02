Sheinbaum informó que la Marina repatrió los cuerpos de mexicanos del accidente aéreo en Galveston, Texas

Repatriación de los cuerpos de mexicanos fallecidos en el accidente aéreo en Galveston, Texas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que ya fueron repatriados los cuerpos de los seis ciudadanos mexicanos que perdieron la vida en el accidente aéreo ocurrido el 22 de diciembre en Galveston, Texas, Estados Unidos. El traslado de los restos, entre ellos los de un menor de edad, estuvo a cargo de la Secretaría de Marina (SEMAR).

“Ya están aquí. E incluso, va a haber un homenaje a los marinos”, manifestó la mandataria al ser cuestionada por los avances de la repatriación. Asimismo, precisó que una aeronave de la Secretaría de Marina aterrizó en el aeropuerto Internacional Scholes para dar inicio al proceso de repatriación.

Una vez que concluyeron los procedimientos forenses y legales correspondientes en Estados Unidos, el traslado se efectuó en coordinación con el servicio consular, a fin de realizar los protocolos internacionales de derechos humanos.

Homenaje a los marinos fallecidos en Galveston

Más tarde, la Semar en un comunicado informó que rindieron homenaje a los cuatro marinos que fallecieron en dicho accidente aéreo, en una ceremonia fúnebre en su edificio sede con la presencia de los familiares.

El homenaje fue presidido por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina, acompañado por altos funcionarios de la dependencia, quienes lamentaron la pérdida de los marinos al cumplir la misión de ayudar en el traslado de un menor edad con quemaduras graves a un hospital pediátrico.

