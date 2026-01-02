Sismo que despertó a la CDMX activó los protocolos de Protección Civil en diversas entidades

Sismo de 6.5 despierta a capitalinos (Moisés Pablo Nava)

El segundo día del 2026, la Ciudad de México despertó en punto de las 07:58 horas por el sonido de la Alerta Sísmica, en algunos puntos de la capital ésta fue transmitida por medio de los altavoces del Gobierno local, pero en su mayoría, los capitalinos fueron sorprendidos por la fuerte alerta emitida por sus dispositivos celulares transmitida por la aplicación móvil de la Alerta Sísmica México, misma que mostró una cuenta regresiva de los segundos con los que se contaba antes de que se produjera el movimiento telúrico.

El sismo de magnitud 6.5, con epicentro en el municipio de San Marcos, Guerrero, activó de forma inmediata los protocolos de respuesta y evaluación por parte de las unidades estatales y municipales de protección civil, con el objetivo de identificar posibles afectaciones, daños estructurales y zonas de riesgo.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno informan que continúan los recorridos de identificación de daños en zonas vulnerables. Hasta las 9:00 del día se tenía registro de 151 réplicas del sismo, la mayor de 4.2.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió un informe de la situación por entidades federativas que fueron afectadas por el sismo:

Guerrero: El movimiento fue percibido con intensidad por la población. Las autoridades estatales reportan la caída de una barda y derrumbes menores sobre la carretera Tixtla–Chilpancingo. Se mantienen recorridos de verificación y evaluación en campo, sin mayores afectaciones, hasta el momento. El IMSS Bienestar informó que, tras el sismo, tres unidades médicas ubicadas en San Marcos, Chilpancingo y Acapulco presentan únicamente daños menores en su infraestructura, principalmente en plafones y acabados, sin que se registren personas lesionadas; en todos los casos se acordonaron las áreas con afectaciones y se activaron las cuadrillas de Protección Civil en Infraestructura para continuar con la evaluación correspondiente.

Ciudad de México: El sismo fue sentido de forma considerable por la ciudadanía. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil realiza monitoreo permanente en las alcaldías, con evacuación preventiva de personas en diversos inmuebles. Hasta el momento no se reportan daños mayores.

Veracruz: Autoridades locales informan que el fenómeno fue percibido con fuerza en distintas regiones del estado, por lo que se llevan a cabo inspecciones y evaluaciones preventivas.

Puebla: Se desarrollan recorridos de supervisión en diversas zonas como medida preventiva, sin reporte de afectaciones al momento.

Morelos: El evento fue percibido de manera moderada, sin que se tengan registros de incidentes hasta ahora.

Jalisco: En municipios del sur del estado se reportó una percepción ligera, sin daños o afectaciones.

Oaxaca: El movimiento fue levemente perceptible en regiones de la Costa, Mixteca, Cañada, Istmo y Valles Centrales. Se mantiene coordinación con autoridades municipales, sin reportes de incidentes.

Colima: No se registró percepción del sismo ni afectaciones.

Sismo interrumpe la conferencia mañanera

Debido a la hora en que se registró el inicio del sismo, y previamente al sonido de la alarma sísmica, la Presidenta Claudia Sheinbaum se vio obligada a interrumpir la conferencia matutina que ofrece todos los días desde Palacio Nacional.

Al escuchar la alerta, la mandataria pausó su discurso y avisó “Uy, está temblando”, pidió al gremio periodístico que la acompañaba y al resto de los presentes que con tranquilidad salieran del salón de la Tesorería para dirigirse a un punto seguro.

Mientras pasaba el siniestro, la Presidenta aprovechó para comunicarse con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado para conocer los detalles que se tenían hasta el momento sobre el sismo.