Temblor sacude Acapulco: así se vivió el sismo en el puerto

Daños en la torre de control del Aeropuerto Internacional

Un sismo sorprendió este jueves a habitantes y visitantes de Acapulco, generando momentos de tensión en distintas zonas del puerto. El movimiento fue percibido con fuerza, provocando que personas salieran de viviendas, hoteles y comercios para resguardarse en áreas abiertas.

Desde los primeros segundos del temblor, las redes sociales se llenaron de videos e imágenes que muestran cómo se movían lámparas, ventanas y estructuras, así como la reacción de quienes vivieron el movimiento telúrico en tiempo real.

Grabaciones desde casas, hoteles o calles de Acapulco

Así se sintió el sismo en Acapulco

De acuerdo con testimonios de residentes, el sismo fue intenso y de varios segundos, lo que generó alarma principalmente en zonas cercanas a la costa y en áreas con edificios altos. En colonias del puerto, familias optaron por evacuar de manera preventiva mientras evaluaban posibles daños.

Turistas que se encontraban en hoteles relataron que el movimiento los tomó por sorpresa, activando protocolos internos y evacuaciones momentáneas en algunos complejos.

Así captó la @webcamsdemexico Acapulco durante el sismo magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero. pic.twitter.com/4RessgGRnK — Jimena Mora * (@JimePmora) January 2, 2026

Reacciones y monitoreo tras el temblor

Tras el sismo, autoridades locales activaron recorridos de revisión para descartar afectaciones mayores. Hasta el momento, no se reportan daños graves, aunque se mantiene vigilancia en distintas zonas para evaluar posibles afectaciones estructurales.

En redes sociales, usuarios compartieron mensajes de alerta, recomendaciones y experiencias personales, convirtiendo el temblor en uno de los temas más comentados del día.

Llamado a la población

Protección Civil reiteró el llamado a la población a mantener la calma, revisar viviendas, seguir información oficial y evitar la difusión de rumores. También se recordó la importancia de contar con un plan familiar de emergencia ante este tipo de fenómenos.