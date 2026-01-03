Condena Senado intervención militar en Venezuela; “golpe para Morena”: oposición

Detención del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas de Estados Unidos Captura de video

El Senado de la República condenó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para detener al presidente de ese país, Nicolás Maduro al acusar que esa acción constituye una violación del derecho internacional y de los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.

Por ello, respaldó el posicionamiento del gobierno de México con la defensa del orden jurídico internacional y con el respeto irrestricto a la soberanía de los pueblos.

En un posicionamiento, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, exhortó a la Organización de las Naciones Unidas a asumir de inmediato el papel que le corresponde para preservar la paz en nuestro continente.

“México reitera firmemente su compromiso con la defensa del orden jurídico internacional y con el respeto irrestricto a la soberanía de los pueblos”, estableció

La titular del Senado, recordó que México ha sostenido históricamente una política exterior basada en los principios constitucionales de la no intervención, el rechazo a las injerencias extranjeras, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias.

Esos principios, consagrados en la Constitución –agregó--comprometen al Estado mexicano a rechazar cualquier acción que implique el uso unilateral de la fuerza.

Juárez Castillo refrendó su respaldo a la posición expresada por la Presidenta de México, . Claudia Sheinbaum Pardo, en el sentido de que los conflictos internacionales deben resolverse exclusivamente por vías políticas, diplomáticas y pacíficas.

GOLPE A MORENA

La detención de Maduro generó reacciones diversas entre senadores, donde la panista, Lily Téllez celebró esta medida y aseguró que es “un golpe para sus cómplices de Morena y una esperanza para los mexicanos”, aseveró

“Libertad para Venezuela, celebro la captura del dictador narco terrorista Nicolás Maduro. Un gran día para la Historia: la caída del tirano que tanto sufrimiento ha provocado a los venezolanos. Es un golpe para sus cómplices de Morena y una esperanza para los mexicanos”, sostuvo

¿RIESGO PARA MEXICO?

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña calificó esta situación como una “gravísima agresión” y una violación al marco legal internacional y advirtió que es una amenaza a la patria grande pues en Estados Unidos se ha planteado la intervención a Colombia e incluso a México.

“Es un rompimiento del marco legal existente en el mundo, es un precedente terrible en pleno siglo XXI donde se pretende volver a las intervenciones militares y golpes de Estado para tumbar a gobiernos legítimamente elegidos por sus pueblos y es inaceptable”, consideró

“Es condenable, gravísimo y por eso exijo la presentación con vida de Nicolás Maduro y su esposa y su libertad inmediata”, demandó

Convocó a los gobiernos del mundo a manifestarse con toda contundencia repudiando esta acción ilegal y unilateral contra el pueblo de Venezuela.